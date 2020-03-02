Украина объяснила запрет поездок в Россию по внутренним паспортам

КИЕВ, 2 мар – РИА Новости. Премьер Украины Алексей Гончарук считает, что введенное с 1 марта ограничение на поездки в Россию по внутренним документам побудит украинцев получить загранпаспорт.
Граждане Украины теперь могут выезжать из страны в Россию только по загранпаспортам, использовать внутренние паспорта или свидетельства о рождении для этих целей запретило украинское правительство. При этом украинцы, покинувшие страну до 1 марта по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, смогут вернутся из РФ на родину по тем документам, по которым из нее выехали.
"Решение по этому поводу принято. Я думаю, это приведет к тому, что у украинцев появится больше заграничных паспортов - это еще один стимул получить этот абсолютно необходимый документ. Как это повлияет, покажет время. Есть определенные расчеты и прогнозы у нашей службы, ответственной за миграционную политику", - сказал Гончарук, отвечая на вопрос журналистов, как запрет повлияет на безопасность страны и на количество украинцев, которые ездят в РФ на заработки. Брифинг транслировали украинские телеканалы.
По данным погранслужбы Украины, пассажиропоток на границе с РФ в 2019 году снизился на 10% по сравнению с предыдущим годом и составил менее 10 миллионов человек. По данным ведомства, границу с Россией в 2019 году пересекли 7 миллионов украинцев, что на 800 тысяч меньше, чем за год до этого.