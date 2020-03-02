Украина объяснила запрет поездок в Россию по внутренним паспортам

"Решение по этому поводу принято. Я думаю, это приведет к тому, что у украинцев появится больше заграничных паспортов - это еще один стимул получить этот абсолютно необходимый документ. Как это повлияет, покажет время. Есть определенные расчеты и прогнозы у нашей службы, ответственной за миграционную политику", - сказал Гончарук, отвечая на вопрос журналистов, как запрет повлияет на безопасность страны и на количество украинцев, которые ездят в РФ на заработки. Брифинг транслировали украинские телеканалы.