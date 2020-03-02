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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-02T13:18+0300
https://ria.ru/20200302/1566800364.html
Эксперт оценил перспективы предстоящего визита Эрдогана в Россию
https://cdn25.img.ria.ru/images/156006/97/1560069727_0:0:3161:1778_1036x0_80_0_0_2d41b7d2cf0774f8ec732c99850cda6b.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил перспективы предстоящего визита Эрдогана в Россию

13:18 02.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Полноценного соглашения по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе в ходе визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Россию достичь не получится, но возможны промежуточные договоренности, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко.
Ранее администрация президента Турции сообщила, что турецкий лидер планирует нанести визит в РФ 5 марта. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры стран на встрече в Москве обсудят, как выполняются сочинские договоренности по Сирии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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"Естественно, это будет центральный вопрос переговоров, но, честно говоря, я плохо себе представляю, на каких основаниях может быть достигнута эта договоренность, потому что позиция Турция сейчас достаточно жесткая. Они атакуют сейчас сирийские войска по всей линии фронта", - сказал РИА Новости эксперт.
Демиденко отметил, что не видит сейчас перспектив для достижения урегулирования. "Вероятнее всего, здесь выходом будет договоренность о некоем временном прекращении огня: то есть мы удерживаем (президента Сирии Башара - ред.) Асада от каких-то агрессивных поползновений в Идлибе, а турки останавливают свое наступление, останавливают уже те регулярные части, составленные из сирийских повстанцев, которые поддерживаются турками", - сказал он.
Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
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По мнению эксперта, в ходе переговоров возможны только промежуточные договоренности, можно было бы "договориться о какой-то зоне, о красной черте, за которую ни одни, ни другие не переходят, обозначить эту зону и попытаться соблюдать эти мирные договоренности". "Но мы не учитываем факт Ирана здесь, потому что о чем бы мы с Турцией ни договорились, Иран всегда будет играть в свою игру", - отметил Демиденко.
Он добавил, что, как и всегда в этноконфессиональном конфликте, здесь всеобъемлющего урегулирования быстро достигнуть нельзя.
"Это этноконфессиональный конфликт, когда задействовано колоссальное количество акторов, когда есть группировки, никому не подконтрольные...", - подчеркнул Демиденко.
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
10:53Обострение ситуации в Идлибе
Эксперт: РФ права, отказывая в гарантиях безопасности турецкой авиации
Как отметил эксперт, и Турция, и Россия осознают, что сейчас невозможно достичь полноценного урегулирования, но, тем не менее, переговоры необходимы. "Конечно, переговоры необходимы", - считает Демиденко.
Он подчеркнул, что конфликт не нужен никому, но ситуация развивается таким образом, что все в него втягиваются. "Это парадокс этноконфессиональных конфликтов - всем кажется, что это все быстро, скоро, но это все тянется уже почти десять лет", - заключил эксперт.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
Дым над поселением Каминас в юго-восточной части провинции Идлиб. 1 марта 2020
08:29Сказано в эфире
"Естественная реакция Дамаска". Эксперт о ситуации в небе над СириейРоссия не может гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии, заявили в Центре по примирению враждующих сторон. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Владимир Фитин.
В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
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Противоречия из-за Идлиба ничего не изменят для Турции и России
Охрана посольства РФ в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
200226
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Обострение ситуации в ИдлибеОбострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)Сергей ДемиденкоИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровДмитрий ПесковТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияИранВ мире
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