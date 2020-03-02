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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-02T13:18+0300
https://ria.ru/20200302/1566800160.html
Эрдоган заявил, что Турция не закроет границы с ЕС для беженцев
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РИА Новости

Эрдоган заявил, что Турция не закроет границы с ЕС для беженцев

13:18 02.03.2020
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© AP Photo / Presidential Press Service Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
© AP Photo / Presidential Press Service
АНКАРА, 2 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не закроет свои границы с ЕС для сирийских беженцев.
"Звонят и говорят: закройте границы. Я сказал: поздно. Запад должен разделять груз ответственности за беженцев. Сегодня мы встретимся с премьером Болгарии, завтра поговорю с (канцлером Германии Ангелой) Меркель. На повестке есть тема относительно проведения 4-5-сторонних саммитов по Сирии", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего туда устремились тысячи мигрантов. За три дня властями Греции было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы, где находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения.
Ранее МИД Греции заявил, что Турция ведет кампанию по дезинформации и сообщения о десятках тысяч проникших в Грецию мигрантах не соответствуют действительности. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в воскресенье сказал, что границу пересекли уже 76 тысяч 358 мигрантов.
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