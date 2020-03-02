Эрдоган заявил, что Турция не закроет границы с ЕС для беженцев

АНКАРА, 2 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не закроет свои границы с ЕС для сирийских беженцев.
"Звонят и говорят: закройте границы. Я сказал: поздно. Запад должен разделять груз ответственности за беженцев. Сегодня мы встретимся с премьером Болгарии, завтра поговорю с (канцлером Германии Ангелой) Меркель. На повестке есть тема относительно проведения 4-5-сторонних саммитов по Сирии", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего туда устремились тысячи мигрантов. За три дня властями Греции было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы, где находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения.
Ранее МИД Греции заявил, что Турция ведет кампанию по дезинформации и сообщения о десятках тысяч проникших в Грецию мигрантах не соответствуют действительности. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в воскресенье сказал, что границу пересекли уже 76 тысяч 358 мигрантов.