Эрдоган заявил, что Турция не закроет границы с ЕС для беженцев

"Звонят и говорят: закройте границы. Я сказал: поздно. Запад должен разделять груз ответственности за беженцев. Сегодня мы встретимся с премьером Болгарии, завтра поговорю с (канцлером Германии Ангелой) Меркель. На повестке есть тема относительно проведения 4-5-сторонних саммитов по Сирии", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.