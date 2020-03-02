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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-02T14:15+0300
https://ria.ru/20200302/1566793370.html
В Кремле прокомментировали планы Турции по бесполетной зоне в Идлибе
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1036x0_80_0_0_0c518b6fe4f15c1c7db83c73d835f3b9.jpg
РИА Новости

В Кремле прокомментировали планы Турции по бесполетной зоне в Идлибе

13:11 02.03.2020 (обновлено: 14:15 02.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя активность турецкой авиации в Идлибе, напомнил о заявлении российских военных о невозможности гарантировать безопасность полетов над этим регионом Сирии.
Журналисты спросили Пескова, как в Кремле оценивают ситуацию в этом регионе на земле и в воздухе, с учетом активности турецких беспилотников. Ранее в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявляли, что международное сообщество должно принять меры для защиты гражданского населения и объявления бесполетной зоны над Идлибом.
"Мы исходим из конкретной ситуации на земле. Это предмет оценок и анализа наших военных специалистов. Это первое", — сказал он журналистам в понедельник.
Также Песков отметил, что Кремль исходит из заявления российских военных в Сирии о невозможности гарантировать безопасность полетов над Идлибом.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииДмитрий ПесковТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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