В Кремле прокомментировали планы Турции по бесполетной зоне в Идлибе

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя активность турецкой авиации в Идлибе, напомнил о заявлении российских военных о невозможности гарантировать безопасность полетов над этим регионом Сирии.
Журналисты спросили Пескова, как в Кремле оценивают ситуацию в этом регионе на земле и в воздухе, с учетом активности турецких беспилотников. Ранее в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявляли, что международное сообщество должно принять меры для защиты гражданского населения и объявления бесполетной зоны над Идлибом.
"Мы исходим из конкретной ситуации на земле. Это предмет оценок и анализа наших военных специалистов. Это первое", — сказал он журналистам в понедельник.
Также Песков отметил, что Кремль исходит из заявления российских военных в Сирии о невозможности гарантировать безопасность полетов над Идлибом.