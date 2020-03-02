В Башкирии уволили учительницу, оскорблявшую школьницу

УФА, 2 мар - РИА Новости. Сельская учительница в Башкирии, которая прилюдно оскорбляла и унижала школьницу, не готовую к уроку, уволена, сообщили РИА Новости в администрации Салаватского района.
Ранее в соцсетях член совета по правам человека в Башкирии Динар Зайнуллин опубликовал звукозапись, где учитель башкирского языка и литературы школы села Мурсалимкино Салаватского района Зуляйха Саитгалина кричит, употребляя оскорбительные выражения. На записи слышно, как женщина называет девочку алкоголичкой и предлагает всему классу повеситься. Общественник сообщил, что запись сделана учениками.
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"Инцидент в школе произошел в минувшую субботу. После этого случая отдел образования района провел совещание, по результатам учительница была уволена", - сообщили в райадминистрации.