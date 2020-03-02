В Башкирии проверят школу, где педагог оскорбляла ученицу

"Ты же живешь с дедушкой, который употребляет спиртное денно и нощно. Сидишь, как последняя алкоголичка, поведение алкоголика, вот так тебя воспитывают. От семьи всю грязь несешь сюда, неадекватная, невоспитанная, несобранная и за себя не отвечаешь. Засранцы, бестолковые, я от вас не отстану, пока не расскажете, сидите и беспредельничаете, никакой субординации", - кричит голос на аудиозаписи.