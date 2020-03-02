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В Башкирии проверят школу, где педагог оскорбляла ученицу
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РИА Новости

В Башкирии проверят школу, где педагог оскорбляла ученицу

10:29 02.03.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевВ школе
В школе
© РИА Новости / Александр Кряжев
В школе. Архивное фото
УФА, 2 мар - РИА Новости. Сельская учительница прилюдно оскорбляла и унижала школьницу, не готовую к уроку, сообщил в соцсетях член совета по правам человека в Башкирии Динар Зайнуллин, в ответ министр образования региона пообещал разобраться в данной ситуации.
"В СПЧ обратилась мама подростка-девочки, которая учится в школе села Мурсалимкино Салаватского района. Наверно, половину урока на нее кричала учитель башкирского языка и литературы Саитгалина Зуляйха Раиловна. Прилагаю аудиозапись беседы (если это можно назвать беседой). Ор в классе просто ужасен", - написал Зайнуллин на своей странице в Facebook, отметив, что мама ребенка обратилась за помощью к юристам.
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На аудиозаписи слышно, как кричит женщина, употребляя оскорбительные выражения, при этом в классе тишина, ученики не отвечают ей.
"Ты же живешь с дедушкой, который употребляет спиртное денно и нощно. Сидишь, как последняя алкоголичка, поведение алкоголика, вот так тебя воспитывают. От семьи всю грязь несешь сюда, неадекватная, невоспитанная, несобранная и за себя не отвечаешь. Засранцы, бестолковые, я от вас не отстану, пока не расскажете, сидите и беспредельничаете, никакой субординации", - кричит голос на аудиозаписи.
Министр образования Башкирии Айбулат Хажин ответил автору поста в соцсети, что ведомство разберется в инциденте. "Неподобающее поведение для педагога... Будем разбираться", - написал министр.
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