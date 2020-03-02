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2020-03-02T12:51+0300
https://ria.ru/20200302/1566771395.html
Путин не поручал возобновить расследование убийства Листьева
https://cdn22.img.ria.ru/images/21160/53/211605325_0:601:1305:1335_1036x0_80_0_0_cbe90aa7b6de8196012d464ecdb902e6.jpg
РИА Новости

Путин не поручал возобновить расследование убийства Листьева

12:51 02.03.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВ день гибели Влада Листьева у телецентра "Останкино"
В день гибели Влада Листьева у телецентра Останкино
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В день гибели Влада Листьева у телецентра "Останкино". Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не давал поручений по возобновлению расследования убийства журналиста и телеведущего Владислава Листьева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились в СК и Генпрокуратуру с просьбой о возобновлении расследования.
Тележурналист Влад Листьев
Вчера, 08:00
"Влад был лучом света". Как Листьев изменил телевидение и страну
"До сих пор это не было в зоне внимания главы государства. Никаких поручений или обращений с его стороны на этот счет не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли президент дать поручение СК и Генпрокуратуре возобновить расследование убийства Листьева.
Он добавил, что глава государства может дать соответствующее поручение главе Следственного комитета.
Плакат с изображением В. Листьева вывешен на здании телецентра Останкино
Вчера, 03:36
Дело об убийстве Владислава Листьева
"Но до сих пор каких-то решений президента на этот счет не было", - подчеркнул Песков.
Поздним вечером 1 марта 1995 года Владислав Листьев был убит двумя неизвестными в подъезде собственного дома. Обстоятельства происшествия остаются нераскрытыми по сей день.
Владислав Листьев — человек, который хотел изменить телевидение
© РИА Новости / Виталий Савельев

Журналистская карьера Владислава Листьева началась на Всесоюзном радио, где он проработал пять лет.

Телеведущий Центрального телевидения Владислав Листьев во время телеигры капитал-шоу Поле чудес
1 из 9

Журналистская карьера Владислава Листьева началась на Всесоюзном радио, где он проработал пять лет.

© РИА Новости / Виталий Савельев
© РИА Новости / Борис Приходько

В 1987 году перешел в Молодежную редакцию Центрального телевидения, был одним из ведущих культовой программы перестройки "Взгляд".

Тележурналист Владислав Листьев
2 из 9

В 1987 году перешел в Молодежную редакцию Центрального телевидения, был одним из ведущих культовой программы перестройки "Взгляд".

© РИА Новости / Борис Приходько
© РИА Новости / Птицын

С 1990 года выступал художественным руководителем и ведущим программ "Поле Чудес", "Тема", "Час пик", организатором детской передачи "Галактика". Продюсировал несколько проектов.

Авторы сценария и ведущие молодежной информационно-музыкальной передачи Взгляд (слева направо): Александр Любимов, Дмитрий Захаров и Владислав Листьев
3 из 9

С 1990 года выступал художественным руководителем и ведущим программ "Поле Чудес", "Тема", "Час пик", организатором детской передачи "Галактика". Продюсировал несколько проектов.

© РИА Новости / Птицын
© РИА Новости / Галина Кмит

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст считает Листьева первым настоящим продюсером отечественного ТВ. По словам Эрнста, Листьев хотел многое попробовать, изменить телевидение в целом.

Участники кинофестиваля Кинотавр народный артист СССР Олег Янковский (справа) и ведущий телепередачи Тема Влад Листьев (слева)
4 из 9

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст считает Листьева первым настоящим продюсером отечественного ТВ. По словам Эрнста, Листьев хотел многое попробовать, изменить телевидение в целом.

© РИА Новости / Галина Кмит
CC BY-SA 3.0 / New Look Team /

В январе 1995 года Владислав Листьев стал генеральным директором ОАО "Общественное российское телевидение". Этот пост он занимал всего два месяца.

Тележурналист Владислав Листьев
5 из 9

В январе 1995 года Владислав Листьев стал генеральным директором ОАО "Общественное российское телевидение". Этот пост он занимал всего два месяца.

CC BY-SA 3.0 / New Look Team /
© РИА Новости / С.Птицын

Первого марта 1995 года журналиста застрелили в подъезде его дома в центре Москвы. Преступление стало одним из самых громких заказных убийств.

Молодежная информационно-развлекательная программа Взгляд. Центральное телевидение Гостелерадио СССР. Молодежная редакция. Режиссер Анатолий Григорьевич Малкин (слева) и ведущие программы Александр Любимов (в центре) и Владислав Листьев (справа) готовятся к эфиру
6 из 9

Первого марта 1995 года журналиста застрелили в подъезде его дома в центре Москвы. Преступление стало одним из самых громких заказных убийств.

© РИА Новости / С.Птицын
© РИА Новости / Виталий Савельев

Расследование длилось 14 лет и было приостановлено в апреле 2009-го с формулировкой "в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее уголовной ответственности".

Владислав Листьев - ведущий капитал-шоу Поле чудес на Центральном телевидении
7 из 9

Расследование длилось 14 лет и было приостановлено в апреле 2009-го с формулировкой "в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее уголовной ответственности".

© РИА Новости / Виталий Савельев
© РИА Новости / Стрельников

Коллеги вспоминают Владислава Листьева как талантливого телеведущего, хорошего компаньона, многостороннего и легкого в общении человека.

Тележурналист Влад Листьев
8 из 9

Коллеги вспоминают Владислава Листьева как талантливого телеведущего, хорошего компаньона, многостороннего и легкого в общении человека.

© РИА Новости / Стрельников
© РИА Новости / Максим Блинов

Будучи выдающимся деятелем и создателем нового российского телевидения, Листьев оставался тем, кто всегда видел человеческое начало в других, отмечал бывший декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский.

Портрет Владислава Листьева вывесили на здании телецентра Останкино в Москве
9 из 9

Будучи выдающимся деятелем и создателем нового российского телевидения, Листьев оставался тем, кто всегда видел человеческое начало в других, отмечал бывший декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский.

© РИА Новости / Максим Блинов
1 из 9

Журналистская карьера Владислава Листьева началась на Всесоюзном радио, где он проработал пять лет.

© РИА Новости / Виталий Савельев
2 из 9

В 1987 году перешел в Молодежную редакцию Центрального телевидения, был одним из ведущих культовой программы перестройки "Взгляд".

© РИА Новости / Борис Приходько
3 из 9

С 1990 года выступал художественным руководителем и ведущим программ "Поле Чудес", "Тема", "Час пик", организатором детской передачи "Галактика". Продюсировал несколько проектов.

© РИА Новости / Птицын
4 из 9

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст считает Листьева первым настоящим продюсером отечественного ТВ. По словам Эрнста, Листьев хотел многое попробовать, изменить телевидение в целом.

© РИА Новости / Галина Кмит
5 из 9

В январе 1995 года Владислав Листьев стал генеральным директором ОАО "Общественное российское телевидение". Этот пост он занимал всего два месяца.

CC BY-SA 3.0 / New Look Team /
6 из 9

Первого марта 1995 года журналиста застрелили в подъезде его дома в центре Москвы. Преступление стало одним из самых громких заказных убийств.

© РИА Новости / С.Птицын
7 из 9

Расследование длилось 14 лет и было приостановлено в апреле 2009-го с формулировкой "в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее уголовной ответственности".

© РИА Новости / Виталий Савельев
8 из 9

Коллеги вспоминают Владислава Листьева как талантливого телеведущего, хорошего компаньона, многостороннего и легкого в общении человека.

© РИА Новости / Стрельников
9 из 9

Будучи выдающимся деятелем и создателем нового российского телевидения, Листьев оставался тем, кто всегда видел человеческое начало в других, отмечал бывший декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский.

© РИА Новости / Максим Блинов
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Владислав ЛистьевСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПроисшествия
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