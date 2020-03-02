Путин не поручал возобновить расследование убийства Листьева

"До сих пор это не было в зоне внимания главы государства. Никаких поручений или обращений с его стороны на этот счет не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли президент дать поручение СК и Генпрокуратуре возобновить расследование убийства Листьева.