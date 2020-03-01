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Культура
2020-03-01T10:26+0300
https://ria.ru/20200301/1565322119.html
Владислав Листьев — человек, который хотел изменить телевидение
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565320696_0:544:2048:1696_1036x0_80_0_0_61869ecfa9477a92ee50b603436942d2.jpg
РИА Новости

Владислав Листьев — человек, который хотел изменить телевидение

09:00 01.03.2020 (обновлено: 10:26 01.03.2020)
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Ровно 25 лет назад был убит Владислав Листьев. Одно из самых громких преступлений 1990-х не раскрыто до сих пор. Журналист, ставший символом эпохи зарождения нового российского телевидения, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Савельев

Журналистская карьера Владислава Листьева началась на Всесоюзном радио, где он проработал пять лет.

Телеведущий Центрального телевидения Владислав Листьев во время телеигры капитал-шоу Поле чудес
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Журналистская карьера Владислава Листьева началась на Всесоюзном радио, где он проработал пять лет.

© РИА Новости / Виталий Савельев
© РИА Новости / Борис Приходько

В 1987 году перешел в Молодежную редакцию Центрального телевидения, был одним из ведущих культовой программы перестройки "Взгляд".

Тележурналист Владислав Листьев
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В 1987 году перешел в Молодежную редакцию Центрального телевидения, был одним из ведущих культовой программы перестройки "Взгляд".

© РИА Новости / Борис Приходько
© РИА Новости / Птицын

С 1990 года выступал художественным руководителем и ведущим программ "Поле Чудес", "Тема", "Час пик", организатором детской передачи "Галактика". Продюсировал несколько проектов.

Авторы сценария и ведущие молодежной информационно-музыкальной передачи Взгляд (слева направо): Александр Любимов, Дмитрий Захаров и Владислав Листьев
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С 1990 года выступал художественным руководителем и ведущим программ "Поле Чудес", "Тема", "Час пик", организатором детской передачи "Галактика". Продюсировал несколько проектов.

© РИА Новости / Птицын
© РИА Новости / Галина Кмит

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст считает Листьева первым настоящим продюсером отечественного ТВ. По словам Эрнста, Листьев хотел многое попробовать, изменить телевидение в целом.

Участники кинофестиваля Кинотавр народный артист СССР Олег Янковский (справа) и ведущий телепередачи Тема Влад Листьев (слева)
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Гендиректор Первого канала Константин Эрнст считает Листьева первым настоящим продюсером отечественного ТВ. По словам Эрнста, Листьев хотел многое попробовать, изменить телевидение в целом.

© РИА Новости / Галина Кмит
CC BY-SA 3.0 / New Look Team /

В январе 1995 года Владислав Листьев стал генеральным директором ОАО "Общественное российское телевидение". Этот пост он занимал всего два месяца.

Тележурналист Владислав Листьев
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В январе 1995 года Владислав Листьев стал генеральным директором ОАО "Общественное российское телевидение". Этот пост он занимал всего два месяца.

CC BY-SA 3.0 / New Look Team /
© РИА Новости / С.Птицын

Первого марта 1995 года журналиста застрелили в подъезде его дома в центре Москвы. Преступление стало одним из самых громких заказных убийств.

Молодежная информационно-развлекательная программа Взгляд. Центральное телевидение Гостелерадио СССР. Молодежная редакция. Режиссер Анатолий Григорьевич Малкин (слева) и ведущие программы Александр Любимов (в центре) и Владислав Листьев (справа) готовятся к эфиру
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Первого марта 1995 года журналиста застрелили в подъезде его дома в центре Москвы. Преступление стало одним из самых громких заказных убийств.

© РИА Новости / С.Птицын
© РИА Новости / Виталий Савельев

Расследование длилось 14 лет и было приостановлено в апреле 2009-го с формулировкой "в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее уголовной ответственности".

Владислав Листьев - ведущий капитал-шоу Поле чудес на Центральном телевидении
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Расследование длилось 14 лет и было приостановлено в апреле 2009-го с формулировкой "в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее уголовной ответственности".

© РИА Новости / Виталий Савельев
© РИА Новости / Стрельников

Коллеги вспоминают Владислава Листьева как талантливого телеведущего, хорошего компаньона, многостороннего и легкого в общении человека.

Тележурналист Влад Листьев
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Коллеги вспоминают Владислава Листьева как талантливого телеведущего, хорошего компаньона, многостороннего и легкого в общении человека.

© РИА Новости / Стрельников
© РИА Новости / Максим Блинов

Будучи выдающимся деятелем и создателем нового российского телевидения, Листьев оставался тем, кто всегда видел человеческое начало в других, отмечал бывший декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский.

Портрет Владислава Листьева вывесили на здании телецентра Останкино в Москве
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Будучи выдающимся деятелем и создателем нового российского телевидения, Листьев оставался тем, кто всегда видел человеческое начало в других, отмечал бывший декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский.

© РИА Новости / Максим Блинов
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КультураТелевидениеВладислав ЛистьевФото
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