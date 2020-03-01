Владислав Листьев — человек, который хотел изменить телевидение

Журналистская карьера Владислава Листьева началась на Всесоюзном радио, где он проработал пять лет.
Журналистская карьера Владислава Листьева началась на Всесоюзном радио, где он проработал пять лет.
В 1987 году перешел в Молодежную редакцию Центрального телевидения, был одним из ведущих культовой программы перестройки "Взгляд".
В 1987 году перешел в Молодежную редакцию Центрального телевидения, был одним из ведущих культовой программы перестройки "Взгляд".
С 1990 года выступал художественным руководителем и ведущим программ "Поле Чудес", "Тема", "Час пик", организатором детской передачи "Галактика". Продюсировал несколько проектов.
С 1990 года выступал художественным руководителем и ведущим программ "Поле Чудес", "Тема", "Час пик", организатором детской передачи "Галактика". Продюсировал несколько проектов.
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст считает Листьева первым настоящим продюсером отечественного ТВ. По словам Эрнста, Листьев хотел многое попробовать, изменить телевидение в целом.
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст считает Листьева первым настоящим продюсером отечественного ТВ. По словам Эрнста, Листьев хотел многое попробовать, изменить телевидение в целом.
В январе 1995 года Владислав Листьев стал генеральным директором ОАО "Общественное российское телевидение". Этот пост он занимал всего два месяца.
В январе 1995 года Владислав Листьев стал генеральным директором ОАО "Общественное российское телевидение". Этот пост он занимал всего два месяца.
Первого марта 1995 года журналиста застрелили в подъезде его дома в центре Москвы. Преступление стало одним из самых громких заказных убийств.
Первого марта 1995 года журналиста застрелили в подъезде его дома в центре Москвы. Преступление стало одним из самых громких заказных убийств.
Расследование длилось 14 лет и было приостановлено в апреле 2009-го с формулировкой "в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее уголовной ответственности".
Расследование длилось 14 лет и было приостановлено в апреле 2009-го с формулировкой "в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее уголовной ответственности".
Коллеги вспоминают Владислава Листьева как талантливого телеведущего, хорошего компаньона, многостороннего и легкого в общении человека.
Коллеги вспоминают Владислава Листьева как талантливого телеведущего, хорошего компаньона, многостороннего и легкого в общении человека.
Будучи выдающимся деятелем и создателем нового российского телевидения, Листьев оставался тем, кто всегда видел человеческое начало в других, отмечал бывший декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский.
Будучи выдающимся деятелем и создателем нового российского телевидения, Листьев оставался тем, кто всегда видел человеческое начало в других, отмечал бывший декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский.