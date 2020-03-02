В Минпросвещения назвали минимальную стоимость обеда младшеклассников

"Стоимость питания на одного ребенка рассчитана на основании данных федерального статистического наблюдения, и она, естественно, индивидуальна для каждого региона... Разброс там такой: от 44 с небольшим рублей, по-моему, в Самарской области до 160 рублей в Чукотском автономном округе... В среднем по Российской Федерации получается примерно 60,5 рублей стоимость одного горячего обеда", - сказал Николаев.