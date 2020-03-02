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В Минпросвещения назвали минимальную стоимость обеда младшеклассников
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РИА Новости

В Минпросвещения назвали минимальную стоимость обеда младшеклассников

12:51 02.03.2020 (обновлено: 12:58 02.03.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУченики школы обедают в столовой
Ученики школы обедают в столовой
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Ученики школы обедают в столовой. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Минимальная стоимость набора продуктов для горячего обеда для школьников младших классов составит 44 рубля, в среднем по стране – чуть более 60 рублей, заявил на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей замминистра просвещения Андрей Николаев.
Комитет на заседании в понедельник обсуждает внесенные правительством РФ поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Поправки, в частности, предусматривают выделение средств на организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов.
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Вопрос о стоимости одного горячего обеда для школьника задала первый зампред комитета Ольга Окунева.
"Стоимость питания на одного ребенка рассчитана на основании данных федерального статистического наблюдения, и она, естественно, индивидуальна для каждого региона... Разброс там такой: от 44 с небольшим рублей, по-моему, в Самарской области до 160 рублей в Чукотском автономном округе... В среднем по Российской Федерации получается примерно 60,5 рублей стоимость одного горячего обеда", - сказал Николаев.
Он пояснил, что в стоимость включен только набор продуктов, без услуг персонала столовых.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов.
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