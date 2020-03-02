Россия привержена сочинским договоренностям по Сирии, заявил Песков

"Она будет абсолютно последовательной, неизменной. Позиция, собственно, которая излагалась на самых различных уровнях и президентом Путиным, и министром иностранных дел (Сергеем) Лавровым, и также нашей межведомственной рабочей группой, нашей межведомственной делегацией, которая в последние дни работала с турецкими коллегами", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о позиции России на переговорах с Эрдоганом.