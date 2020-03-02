Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-02T12:45+0300
https://ria.ru/20200302/1566762848.html
Россия привержена сочинским договоренностям по Сирии, заявил Песков
https://cdn24.img.ria.ru/images/156006/61/1560066185_0:0:2987:1681_1036x0_80_0_0_800c31a8085079d9b376cd5943d0f51f.jpg
РИА Новости

Россия привержена сочинским договоренностям по Сирии, заявил Песков

12:44 02.03.2020 (обновлено: 12:45 02.03.2020)
631
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 октября 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. РФ привержена реализации сочинских договоренностей по Сирии, территориальной целостности страны, поддерживает Дамаск в борьбе с террористами, такой позиции будет придерживаться президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Она будет абсолютно последовательной, неизменной. Позиция, собственно, которая излагалась на самых различных уровнях и президентом Путиным, и министром иностранных дел (Сергеем) Лавровым, и также нашей межведомственной рабочей группой, нашей межведомственной делегацией, которая в последние дни работала с турецкими коллегами", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о позиции России на переговорах с Эрдоганом.
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
08:00
Противоречия из-за Идлиба ничего не изменят для Турции и России
Он подчеркнул, что Россия выступает за территориальную целостность Сирии.
"Мы сохраним приверженность сочинским договоренностям, выступаем за территориальную целостность Сирии, мы поддерживаем, естественно, Сирию в ее намерениях продолжить борьбу с террористами, с террористическими группами, в том числе, которые находятся в списке Совета безопасности ООН, в списке террористических группировок. Естественно, здесь мы придаем большое значение взаимодействию с нашими турецкими партнерами", - добавил Песков.
Эрдоган планирует посетить РФ 5 марта.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября 2019, 20:46
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
600110
Обсудить 0
Обострение ситуации в ИдлибеДмитрий ПесковТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Песков предрек непростые переговоры Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана
Самолет Су-22 сирийских ВВС
В Сирии рассказали подробности уничтожения двух самолетов в Идлибе
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Источник сообщил о телефонном разговоре глав МИД России и Турции
Зенитно-ракетные комплексы С-400 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия
Источник сообщил об уничтожении шести турецких беспилотников в Идлибе
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС призвал провести встречу по Сирии
Дым поднимается после авиаударов по городу Саракеб в провинции Идлиб
СМИ рассказали об ударах Турции по сирийским военным
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к встрече Путина и Эрдогана
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества и фонда История Отечества в 2020 году
Киселев прокомментировал ситуацию со Sputnik Турция
Самолет F-16 ВВС Турции
Источник рассказал о турецких истребителях, сбивших сирийские самолеты
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Российские военные провели патрулирование в сирийской провинции Алеппо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51Украинский подросток дважды за неделю угнал маршрутку
15:51СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником
15:51Турпоток из Китая в Таиланд и Камбоджу упал на 80 процентов
15:46В Азербайджане закрывают все учебные заведения для дезинфекции
15:43Пристайко заявил о готовности к отставке, если этого захочет Зеленский
15:41Ученые обнаружили признаки ДНК в костях динозавров
15:38В Москве клиент изнасиловал и ограбил массажистку, сообщили СМИ
15:37В Германии прокомментировали ситуацию с беженцами на границе Греции
15:36В ЕК оценили необходимость мер поддержки экономики из-за коронавируса
15:36Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
15:34В Германии оценили слова Эрдогана о пути для беженцев в Европу
15:31Дело Константина Котова вернули в Мосгорсуд
15:31Скабеева оценила реакцию блогерши на трагедию в банном комплексе
15:31ФАС подозревает наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок
15:26В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах
15:24СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии
15:23В Испании чилийский писатель заразился коронавирусом
15:23На Филиппинах освободили всех заложников в ТЦ
15:22В Хорватии выявили восьмой случай заболевания коронавирусом
15:21В Госдуму внесли проект о предоставлении данных об умершем его близким
Лента новостейМолния