Россия привержена сочинским договоренностям по Сирии, заявил Песков

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. РФ привержена реализации сочинских договоренностей по Сирии, территориальной целостности страны, поддерживает Дамаск в борьбе с террористами, такой позиции будет придерживаться президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Она будет абсолютно последовательной, неизменной. Позиция, собственно, которая излагалась на самых различных уровнях и президентом Путиным, и министром иностранных дел (Сергеем) Лавровым, и также нашей межведомственной рабочей группой, нашей межведомственной делегацией, которая в последние дни работала с турецкими коллегами", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о позиции России на переговорах с Эрдоганом.
Он подчеркнул, что Россия выступает за территориальную целостность Сирии.
"Мы сохраним приверженность сочинским договоренностям, выступаем за территориальную целостность Сирии, мы поддерживаем, естественно, Сирию в ее намерениях продолжить борьбу с террористами, с террористическими группами, в том числе, которые находятся в списке Совета безопасности ООН, в списке террористических группировок. Естественно, здесь мы придаем большое значение взаимодействию с нашими турецкими партнерами", - добавил Песков.
Эрдоган планирует посетить РФ 5 марта.
23 октября 2019, 20:46Новые российско-турецкие договоренности по Сирии