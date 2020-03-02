Больных пневмонией жителей Хабаровского края обследуют на коронавирус

ХАБАРОВСК, 2 мар – РИА Новости. Жителей Жителей Хабаровского края с тяжелым течением пневмонии будут дополнительно обследовать на коронавирус , сообщает правительство региона в понедельник.

Отмечается, что этот вопрос обсуждался на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии края, где рассматривалась ситуация с заболеваемостью простудными инфекциями.

"Ситуация с новым коронавирусом в мире все больше осложняется. Поэтому мы должны принимать адекватные меры и наращивать профилактику. В этой связи было бы обосновано проверять на новый штамм коронавируса всех, у кого есть признаки тяжелого течения простуды или пневмонии", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Юрия Минаева.

Отмечается, что в Хабаровском крае выполняются меры, чтобы сдержать возможное проникновение нового заболевания. В аэропортах действует двойной контроль за прибывающими из-за рубежа. Лиц, вызывающих опасения, санитарные врачи помещают на карантин. Кроме того, с февраля в регионе ограничены массовые мероприятия и введена повсеместная дезинфекция.

Сообщается также, что в крае отмечается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Пока этот показатель на 9% ниже эпидпорога. Сейчас вирусными инфекциями болеют более 12 тысяч человек. Из-за ОРВИ на карантин закрыты 6 школ и 3 детских сада. Еще в 97 классах и 25 группах приостановлены занятия.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.