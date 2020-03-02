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В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью
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РИА Новости

В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью

12:32 02.03.2020 (обновлено: 14:02 02.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВывеска "Нотариус"
Вывеска Нотариус
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
Если в 2017 году в 25 регионах выявили 94 попытки совершить мошенничество, то в 2018 году их количество выросло до 150 в 34 регионах России.
"За неполный 2019 год (с января по октябрь включительно) — уже 186 в 30 регионах страны", — отмечается в сообщении палаты.
Лидерами по числу выявленных попыток мошенничества стали Башкирия (22 случая), Свердловская область (22), по 27 случаев раскрыто в Новосибирской и Ростовской областях. В Московской области — 39, в Санкт-Петербурге — 59.
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Лидером стал Красноярский край, где число выявленных попыток мошенничества с недвижимостью достигло 62.
Нотариусы обнаруживали мошенников благодаря системам "Электронный нотариат" и электронных реестров Единой информационной системы (ЕИС).
Также обращения в органы правопорядка помогают поймать мошенников во время совершения сделок. Благодаря новым системам, как отмечается в сообщении, удалось предотвратить хищения на десять миллиардов рублей.
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Республика БашкортостанФедеральная нотариальная палатаРБК (медиагруппа)Красноярский крайСвердловская областьМосковская область (Подмосковье)Новосибирская областьРостовская областьРоссияСанкт-ПетербургОбщество
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