Краснодарский губернатор рассказал о развитии сельских территорий

"Программа важная, потому что повлияет на комплексное развитие сельских территорий. Именно об этом неоднократно говорил президент России. Льготная ипотека станет толчком для строительной отрасли, в результате чего край сможет выполнить нацпроект по вводу жилья. Конечно, прежде всего, это будет индивидуальное жилищное строительство, но, уверен, и застройщики по-другому посмотрят на перспективы комплексного освоения сельских территорий", - сказал Кондратьев журналистам.

Он пояснил, что у застройщиков появится, по сути, 2,5 миллиона новых потенциальных покупателей. "Кредит в три миллиона рублей по ставке до 3% годовых – это реальная возможность для людей улучить свои жилищные условия, построить дом или приобрести квартиру", - добавил глава края.

Губернатор также отметил, что благодаря программе по сниженной ипотеке край сможет "изменить и вектор миграционного притока на Кубани". "Сейчас переезжают преимущественно в большие города, нам же важно, чтобы количество жителей росло и в сельской местности. Со своей стороны мы продолжаем работу по модернизации сельской инфраструктуры, строительству школ и спортивных объектов, ВОПов, ремонту Домов культуры. Наша цель - дать возможность станичникам пользоваться теми же услугами, что и жители городов", - уточнил Кондратьев.