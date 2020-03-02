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Краснодарский край
2020-03-02T12:29+0300
https://ria.ru/20200302/1566744543.html
Краснодарский губернатор рассказал о развитии сельских территорий
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РИА Новости

Краснодарский губернатор рассказал о развитии сельских территорий

12:29 02.03.2020
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© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанк Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
 Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Программа льготной ипотеки позволит комплексно развить сельские территории Краснодарского края, считает губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Программа важная, потому что повлияет на комплексное развитие сельских территорий. Именно об этом неоднократно говорил президент России. Льготная ипотека станет толчком для строительной отрасли, в результате чего край сможет выполнить нацпроект по вводу жилья. Конечно, прежде всего, это будет индивидуальное жилищное строительство, но, уверен, и застройщики по-другому посмотрят на перспективы комплексного освоения сельских территорий", - сказал Кондратьев журналистам.
Он пояснил, что у застройщиков появится, по сути, 2,5 миллиона новых потенциальных покупателей. "Кредит в три миллиона рублей по ставке до 3% годовых – это реальная возможность для людей улучить свои жилищные условия, построить дом или приобрести квартиру", - добавил глава края.
Губернатор также отметил, что благодаря программе по сниженной ипотеке край сможет "изменить и вектор миграционного притока на Кубани". "Сейчас переезжают преимущественно в большие города, нам же важно, чтобы количество жителей росло и в сельской местности. Со своей стороны мы продолжаем работу по модернизации сельской инфраструктуры, строительству школ и спортивных объектов, ВОПов, ремонту Домов культуры. Наша цель - дать возможность станичникам пользоваться теми же услугами, что и жители городов", - уточнил Кондратьев.
Ранее Минсельхоз сообщал, что объем финансирования льготной ипотеки из бюджета РФ в 2020 году составит 1 миллиард рублей.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Краснодарский крайРоссияОбщество
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