Матвиенко оценила перспективы отношений с Финляндией

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия настроена на многоплановое сотрудничество с Финляндией и развитие добрососедских отношений с ней, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем парламента Финляндии Матти Ванханеном.

"Россия заинтересована в развитии добрососедских отношений с Финляндией, многопланового сотрудничества с ней, взаимодействия на международных площадках, в том числе, и по вопросам европейской безопасности", - сказала Матвиенко на встрече в понедельник.

Как отметила спикер Совфеда, Ванханена знают в России как политического деятеля, внёсшего огромный вклад в развитие добрососедских отношений двух стран.

По словам Матвиенко, вектор российско-финских отношений традиционно задается интенсивным политическим диалогом на высшем уровне, с 2015 года президенты России и Финляндии регулярно встречаются и обещаются по телефону, регулярные контакты существуют и между главами правительств двух стран.