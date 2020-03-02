Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T12:23+0300
https://ria.ru/20200302/1566737807.html
Матвиенко оценила перспективы отношений с Финляндией
https://cdn23.img.ria.ru/images/156295/02/1562950273_0:0:3043:1713_1036x0_80_0_0_40d7639c7fdfc9f4f47b4ea792c740b8.jpg
РИА Новости

Матвиенко оценила перспективы отношений с Финляндией

12:23 02.03.2020
244
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия настроена на многоплановое сотрудничество с Финляндией и развитие добрососедских отношений с ней, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем парламента Финляндии Матти Ванханеном.
"Россия заинтересована в развитии добрососедских отношений с Финляндией, многопланового сотрудничества с ней, взаимодействия на международных площадках, в том числе, и по вопросам европейской безопасности", - сказала Матвиенко на встрече в понедельник.
Как отметила спикер Совфеда, Ванханена знают в России как политического деятеля, внёсшего огромный вклад в развитие добрососедских отношений двух стран.
По словам Матвиенко, вектор российско-финских отношений традиционно задается интенсивным политическим диалогом на высшем уровне, с 2015 года президенты России и Финляндии регулярно встречаются и обещаются по телефону, регулярные контакты существуют и между главами правительств двух стран.
"Мы удовлетворены и уровнем развития парламентского взаимодействия. Уверена, что ваш визит придаст новый импульс не только парламентскому измерению отношений, но и всему комплексу российско-финских отношений", - заявила парламентарий.
Матти Ванханен
11:50
Спикер парламента Финляндии отметил важность диалога с Россией
1001003
Обсудить 0
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФФинляндияРоссияПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к встрече Путина и Эрдогана
Мигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
МИД Греции обвинил Турцию в дезинформации по беженцам
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
В Госдуме оценили ужесточение правил въезда в Россию для украинцев
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Председатель правительства Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани предложил провести трехстороннюю встречу по Идлибу без России
Сотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Глава Евросовета и премьер Греции посетят границу с Турцией
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества и фонда История Отечества в 2020 году
Киселев прокомментировал ситуацию со Sputnik Турция
Дым поднимается после авиаударов по городу Саракеб в провинции Идлиб
СМИ рассказали об ударах Турции по сирийским военным
Виталий Ромас
Задержанный в ЛНР стрингер "России сегодня" попал в базу "Миротворца"
Вид Москвы
В России создали партию "Новые люди"
Кнессет
В Израиле проходят третьи за 11 месяцев выборы в парламент
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Евросоюз выделил сто миллионов евро на поддержку реформ в Судане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51Украинский подросток дважды за неделю угнал маршрутку
15:51СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником
15:51Турпоток из Китая в Таиланд и Камбоджу упал на 80 процентов
15:46В Азербайджане закрывают все учебные заведения для дезинфекции
15:43Пристайко заявил о готовности к отставке, если этого захочет Зеленский
15:41Ученые обнаружили признаки ДНК в костях динозавров
15:38В Москве клиент изнасиловал и ограбил массажистку, сообщили СМИ
15:37В Германии прокомментировали ситуацию с беженцами на границе Греции
15:36В ЕК оценили необходимость мер поддержки экономики из-за коронавируса
15:36Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
15:34В Германии оценили слова Эрдогана о пути для беженцев в Европу
15:31Дело Константина Котова вернули в Мосгорсуд
15:31Скабеева оценила реакцию блогерши на трагедию в банном комплексе
15:31ФАС подозревает наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок
15:26В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах
15:24СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии
15:23В Испании чилийский писатель заразился коронавирусом
15:23На Филиппинах освободили всех заложников в ТЦ
15:22В Хорватии выявили восьмой случай заболевания коронавирусом
15:21В Госдуму внесли проект о предоставлении данных об умершем его близким
Лента новостейМолния