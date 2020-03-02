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Ивановская область
Ивановская область
2020-03-02T12:17+0300
https://ria.ru/20200302/1566729625.html
Ивановские города вновь победили в конкурсе проектов благоустройства
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РИА Новости

Ивановские города вновь победили в конкурсе проектов благоустройства

12:17 02.03.2020
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© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкГорода России. Иваново
Города России. Иваново
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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ИВАНОВО, 2 мар – РИА Новости. Три города Ивановской области - Гаврилов Посад, Фурманов и Вичуга стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Гаврилов Посад стал уже дважды победителем Всероссийского конкурса. В этом году город подготовил еще одну заявку в дополнение к уже реализованному проекту благоустройства центральной площади. На средства гранта в 2021 году преобразится территория вокруг Суздальского моста", – сказал собеседник агенТства.
По его словам, в Фурманове, который впервые победил в конкурсе,на средства гранта создадут общественное пространство Новый торг. В Вичуге, которАЯ также первый раз стал победителем, благоустроят территорию Коноваловского пруда и Коноваловской площади. Проект благоустройства для этого города разработали молодые архитекторы из региональной команды "Мануфактура".
"Вичуга, Фурманов и Гаврилов Посад победили во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства. А значит, в 2021 году преобразим пространства в этих замечательных городах на федеральные средства. Напомню, в прошлом году победили Кинешма, Тейково, Шуя и Южа. Благоустройство начнем в этом году", – процитировали в пресс-службе слова губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.
Иваново, Россия
29 января, 14:56
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Конкурс, инициированный российскими властями, проводится уже в третий раз. Ежегодно сразу несколько проектов от Ивановской области выигрывали федеральный грант на создание современных общественных пространств. Помимо Кинешмы, Тейкова, Шуи и Южи победителями конкурса также становились Юрьевец, Гаврилов Посад и Плес.
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Ивановская областьИвановская областьОбщество
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