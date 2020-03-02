Ивановские города вновь победили в конкурсе проектов благоустройства

ИВАНОВО, 2 мар – РИА Новости. Три города Три города Ивановской области - Гаврилов Посад, Фурманов и Вичуга стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Гаврилов Посад стал уже дважды победителем Всероссийского конкурса. В этом году город подготовил еще одну заявку в дополнение к уже реализованному проекту благоустройства центральной площади. На средства гранта в 2021 году преобразится территория вокруг Суздальского моста", – сказал собеседник агенТства.

По его словам, в Фурманове, который впервые победил в конкурсе,на средства гранта создадут общественное пространство Новый торг. В Вичуге, которАЯ также первый раз стал победителем, благоустроят территорию Коноваловского пруда и Коноваловской площади. Проект благоустройства для этого города разработали молодые архитекторы из региональной команды "Мануфактура".

"Вичуга, Фурманов и Гаврилов Посад победили во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства. А значит, в 2021 году преобразим пространства в этих замечательных городах на федеральные средства. Напомню, в прошлом году победили Кинешма, Тейково, Шуя и Южа. Благоустройство начнем в этом году", – процитировали в пресс-службе слова губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.