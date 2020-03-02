Токаев отменил собрание и концерт к 8 марта из-за коронавируса

АЛМА-АТА, 2 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить торжественное собрание и концерт по случаю 8 марта в целях безопасности из-за распространения коронавируса в мире.

"Принял решение отменить торжественное заседание и концерт в Нур-Султане по случаю Международного женского дня. Это сделано в целях безопасности в связи с распространением коронавируса по миру. Дорогим женщинам желаю счастья, здоровья, благополучия", - написал он в Twitter

Ранее в понедельник премьер Казахстана Аскар Мамин в рамках комплекса мер по недопущению распространения коронавируса поручил министерству иностранных дел внести предложения по переносу ранее намеченных в стране крупных международных мероприятий.

По информации Минздрава, на территории Казахстана к настоящему времени не зафиксировано случаев заболевания новым коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.