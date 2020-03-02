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В Германии число подтвержденных случаев коронавируса достигло 150
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РИА Новости

В Германии число подтвержденных случаев коронавируса достигло 150

12:15 02.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкГермания
Германия
© РИА Новости / Алессандро Рота
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Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Германии выросло до 150, сообщил институт Роберта Коха.
В воскресенье институт сообщал о 129 случаях.
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"В Германии на сегодняшний день подтверждены 150 случаев инфекции вирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении института, ведущего статистику заболеваний коронавирусом в стране.
Заражения зафиксированы в десяти федеральных землях из 16. Наибольшее число - в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (86), далее следует Бавария (25), с которой началось распространение болезни по Германии, потом Баден-Вюртемберг (19) и Гессен (10). Отдельные случаи зафиксированы в Бремене, Гамбурге, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце и Шлезвиг-Гольштейне.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
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Распространение нового коронавирусаШлезвиг-ГольштейнВОЗГерманияКитайУханьВ мире
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