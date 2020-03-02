Россия зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 31 факт открытия огня в провинциях: Латакия – 18, Алеппо – восемь, Идлиб – четыре, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 16 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 11, Идлиб – пять", - говорится в тексте бюллетеня.