Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-02T11:57+0300
https://ria.ru/20200302/1566697678.html
Россия зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563841882_0:59:1686:1007_1036x0_80_0_0_3062445ee41b343cb7e178cc2811665c.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии за сутки

11:57 02.03.2020
298
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в Сирии
Патруль российской военной полиции в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Патруль российской военной полиции в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 31 нарушение, Турция - 16, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 31 факт открытия огня в провинциях: Латакия – 18, Алеппо – восемь, Идлиб – четыре, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 16 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 11, Идлиб – пять", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток Центр по примирению провел одну гуманитарную акцию - в населенном пункте Пальмира (провинция Хомс) выдано 350 продовольственных наборов общим весом 1 277 тонн.
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Вчера, 18:10
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
100010
Обсудить 1
Война в СирииВойна в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТурцияСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Дым поднимается после авиаударов по городу Саракеб в провинции Идлиб
СМИ рассказали об ударах Турции по сирийским военным
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков рассказал о важности ответа Путина Эрдогану
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Самолет F-16 ВВС Турции
Источник рассказал о турецких истребителях, сбивших сирийские самолеты
Самолет Су-22 сирийских ВВС
В Сирии рассказали подробности уничтожения двух самолетов в Идлибе
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
В МИД Турции прокомментировали позицию России по Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Российские военные провели патрулирование в сирийской провинции Алеппо
Ситуация в Сирии
Источник: турецкие беспилотники поддерживают атаки террористов в Сирии
Зенитно-ракетные комплексы С-400 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия
Источник сообщил об уничтожении шести турецких беспилотников в Идлибе
Авианосец ВМС США Эйзенхауэр (USS Dwight D. Eisenhower)
Американский авианосец вошел в Средиземное море
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
"Мужик спятил": западных читателей возмутили действия Эрдогана в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:46В Азербайджане закрывают все учебные заведения для дезинфекции
15:43Пристайко заявил о готовности к отставке, если этого захочет Зеленский
15:41Ученые обнаружили признаки ДНК в костях динозавров
15:38В Москве клиент изнасиловал и ограбил массажистку, сообщили СМИ
15:37В Германии прокомментировали ситуацию с беженцами на границе Греции
15:36В ЕК оценили необходимость мер поддержки экономики из-за коронавируса
15:36Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
15:34В Германии оценили слова Эрдогана о пути для беженцев в Европу
15:31Дело Константина Котова вернули в Мосгорсуд
15:31Скабеева оценила реакцию блогерши на трагедию в банном комплексе
15:31ФАС подозревает наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок
15:26В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах
15:24СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии
15:23В Испании чилийский писатель заразился коронавирусом
15:23На Филиппинах освободили всех заложников в ТЦ
15:22В Хорватии выявили восьмой случай заболевания коронавирусом
15:21В Госдуму внесли проект о предоставлении данных об умершем его близким
15:20Суд отложил рассмотрение апелляции подозреваемого по делу Шеремета
15:16На Филиппинах освободили одного из заложников в ТЦ
15:15Эксперты рассказали, как вернуть украденные с карты деньги
Лента новостейМолния