Спикер парламента Финляндии отметил важность диалога с Россией

"Политическая ситуация и ситуация в мире меняется: постоянно обостряется кризис в Сирии, распространяется коронавирус по всему миру, экономика на глобальном уровне нестабильна. Эти ситуации повлияли на отношения между Финляндией и Россией и между ЕС и Россией. Но нужно продолжать диалог и слушать друг друга, и мы можем также обсуждать вопросы, по которым наши позиции расходятся", - заявил Ванханен на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.