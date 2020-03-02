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Спикер парламента Финляндии отметил важность диалога с Россией
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РИА Новости

Спикер парламента Финляндии отметил важность диалога с Россией

11:50 02.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМатти Ванханен
Матти Ванханен
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Матти Ванханен . Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Спикер парламента Финляндии Матти Ванханен заявил о необходимости диалога с Россией, несмотря на постоянное изменение политической ситуации в мире, связанное с обострением ситуации в Сирии и распространением коронавируса.
"Политическая ситуация и ситуация в мире меняется: постоянно обостряется кризис в Сирии, распространяется коронавирус по всему миру, экономика на глобальном уровне нестабильна. Эти ситуации повлияли на отношения между Финляндией и Россией и между ЕС и Россией. Но нужно продолжать диалог и слушать друг друга, и мы можем также обсуждать вопросы, по которым наши позиции расходятся", - заявил Ванханен на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
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Он также отметил, что российско-финляндское сотрудничество "плодотворное, политический диалог ведется на всех уровнях".
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФФинляндияРоссияВ мире
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