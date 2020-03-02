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СМИ: в Подмосковье молодая модель погибла, подавившись шоколадом
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РИА Новости

СМИ: в Подмосковье молодая модель погибла, подавившись шоколадом

12:15 02.03.2020 (обновлено: 12:18 02.03.2020)
20299
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Котельниках семнадцатилетняя девушка погибла, подавившись шоколадкой, сообщает РЕН ТВ.
По данным полиции, в момент смерти она находилась в подъезде со своим знакомым. Он рассказал, что девушка откусила шоколад и потеряла сознание. Молодой человек вызвал скорую, однако спасти его подругу не удалось.
По данным канала, погибшая была моделью и участвовала в конкурсе красоты в Подмосковье. Обстоятельства смерти устанавливаются.
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16 февраля, 16:45
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93119156526
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КотельникиМосковская область (Подмосковье)Происшествия
Популярные комментарии
Молодая неопытная модель человека..
2 марта, 12:16
Андрей Дашков
121511017
А она точно шоколадом подавилась?
2 марта, 13:49
МКМаруся Климова
462000
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