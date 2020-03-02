СМИ: в Подмосковье молодая модель погибла, подавившись шоколадом

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Котельниках семнадцатилетняя девушка погибла, подавившись шоколадкой, сообщает РЕН ТВ.
По данным полиции, в момент смерти она находилась в подъезде со своим знакомым. Он рассказал, что девушка откусила шоколад и потеряла сознание. Молодой человек вызвал скорую, однако спасти его подругу не удалось.
По данным канала, погибшая была моделью и участвовала в конкурсе красоты в Подмосковье. Обстоятельства смерти устанавливаются.
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