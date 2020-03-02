В МИД Ирана прокомментировали обострение ситуации в Сирии

"Убеждены, что главный путь урегулирования кризиса в Сирии подразумевает задействование политического подхода и методов. До сих пор основным являлся астанинский процесс, чего-либо важнее не было. Необходимо, чтобы все мы вернулись в этот процесс", - сказал он в ходе видеоконференции.