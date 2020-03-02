В МИД Ирана прокомментировали обострение ситуации в Сирии

ТЕГЕРАН, 2 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави после предложения иранской стороны провести встречу с Сирией и Турцией без РФ подтвердил, что астанинский процесс по сирийскому урегулированию с участием Москвы, Анкары и Тегерана является основным форматом.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом предложил провести трехстороннюю встречу Иран-Турция-Сирия, в том числе по Идлибу, где наблюдается эскалация напряженности, без участия России.
"Убеждены, что главный путь урегулирования кризиса в Сирии подразумевает задействование политического подхода и методов. До сих пор основным являлся астанинский процесс, чего-либо важнее не было. Необходимо, чтобы все мы вернулись в этот процесс", - сказал он в ходе видеоконференции.
По его словам, за время своего существования процесс приносил хорошие результаты и достижения.
Иран прилагает усилия к проведению саммита астанинской тройки, рассчитывает на его проведение в ближайшее время в Тегеране, добавил Мусави.