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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-02T11:21+0300
https://ria.ru/20200302/1566670520.html
В МИД Ирана прокомментировали обострение ситуации в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565330262_0:512:2730:2048_1036x0_80_0_0_b2bf767f5a4ad87602fb0ce1a375b25f.jpg
РИА Новости

В МИД Ирана прокомментировали обострение ситуации в Сирии

11:21 02.03.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровОфициальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
© РИА Новости / Антон Быстров
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави после предложения иранской стороны провести встречу с Сирией и Турцией без РФ подтвердил, что астанинский процесс по сирийскому урегулированию с участием Москвы, Анкары и Тегерана является основным форматом.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом предложил провести трехстороннюю встречу Иран-Турция-Сирия, в том числе по Идлибу, где наблюдается эскалация напряженности, без участия России.
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"Убеждены, что главный путь урегулирования кризиса в Сирии подразумевает задействование политического подхода и методов. До сих пор основным являлся астанинский процесс, чего-либо важнее не было. Необходимо, чтобы все мы вернулись в этот процесс", - сказал он в ходе видеоконференции.
По его словам, за время своего существования процесс приносил хорошие результаты и достижения.
Иран прилагает усилия к проведению саммита астанинской тройки, рассчитывает на его проведение в ближайшее время в Тегеране, добавил Мусави.
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Обострение ситуации в ИдлибеОбострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)Аббас МусавиВойна в СирииХасан РоуханиИдлиб (мухафаза)МИД ИранаСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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