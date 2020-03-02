Фильм "Джентльмены" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Фильм Гая Ричи "Джентльмены" возглавил российский прокат в выходные со сборами 191,2 миллиона рублей, общие сборы за три недели составили 998,7 миллиона рублей, предварительные данные сообщил портал kinobusiness.com.

Фильм Жоры Крыжовникова "Лед 2" занял второе место, собрав более 147 миллионов рублей за уикенд, сборы за три недели превысили 1,37 миллиарда рублей.

На третьем месте фильм Стивена Гейгана "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" со сборами 118 миллионов рублей. Сборы за две недели проката - 514,6 миллиона рублей.

Комедийный приключенческий боевик Джеффа Фаулера "Соник в кино" занял четвертое место, собрав 101,8 миллиона рублей, общие сборы за две недели - 618,6 миллиона рублей.