Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-02T11:13+0300
https://ria.ru/20200302/1566667182.html
Фильм "Джентльмены" возглавил российский прокат в выходные
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564341662_0:181:3071:1908_1036x0_80_0_0_9d0b91369e2f677046dd53e19cae2dcb.jpg
РИА Новости

Фильм "Джентльмены" возглавил российский прокат в выходные

11:13 02.03.2020
1039
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"Кадр из фильма "Джентльмены"
Кадр из фильма Джентльмены
© Предоставлено кинокомпанией "Вольга"
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Фильм Гая Ричи "Джентльмены" возглавил российский прокат в выходные со сборами 191,2 миллиона рублей, общие сборы за три недели составили 998,7 миллиона рублей, предварительные данные сообщил портал kinobusiness.com.
Фильм Жоры Крыжовникова "Лед 2" занял второе место, собрав более 147 миллионов рублей за уикенд, сборы за три недели превысили 1,37 миллиарда рублей.
На третьем месте фильм Стивена Гейгана "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" со сборами 118 миллионов рублей. Сборы за две недели проката - 514,6 миллиона рублей.
Комедийный приключенческий боевик Джеффа Фаулера "Соник в кино" занял четвертое место, собрав 101,8 миллиона рублей, общие сборы за две недели - 618,6 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров - новинка проката, российский хоррор Святослава Подгаевского "Яга. Кошмар темного леса", собравший в прокате 47,8 миллиона рублей.
Кадр из фильма Удивительное путешествие доктора Дулиттла
20 февраля, 08:00Культура
Фильмы недели: Тони Старк, Хан Соло, Калашников и художественный свист
500204
Культурафильмы неделифильмы 2020фильм февраляКино и сериалыНовости культурыфильмы
Рекомендуем
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Кадры с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Появилось видео с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков рассказал о важности ответа Путина Эрдогану
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Бронзовая скульптура, изображающая Капитолийскую волчицу, вскармливающую основателй Рима ромула и Рема
Археологи предполагают, что нашли саркофаг Ромула — основателя Рима
Председатель правительства Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
Путин отменил идентификацию выигравших в лотерею до 15 тысяч рублей
Самолет F-16 ВВС Турции
Источник рассказал о турецких истребителях, сбивших сирийские самолеты
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Песков предрек непростые переговоры Путина и Эрдогана
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Блогер Диденко рассказала о последней воле мужа, погибшего в бане
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей
Певица Юлия Савичева
Савичеву возмутила реакция блогерши на трагедию в банном комплексе
Зенитно-ракетные комплексы С-400 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия
Источник сообщил об уничтожении шести турецких беспилотников в Идлибе
Сотрудник полиции
Актер из культовых фильмов возглавил банду аферистов, рассказали в МВД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:43Пристайко заявил о готовности к отставке, если этого захочет Зеленский
15:41Ученые обнаружили признаки ДНК в костях динозавров
15:38В Москве клиент изнасиловал и ограбил массажистку, сообщили СМИ
15:37В Германии прокомментировали ситуацию с беженцами на границе Греции
15:36В ЕК оценили необходимость мер поддержки экономики из-за коронавируса
15:36Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
15:34В Германии оценили слова Эрдогана о пути для беженцев в Европу
15:31Дело Константина Котова вернули в Мосгорсуд
15:31Скабеева оценила реакцию блогерши на трагедию в банном комплексе
15:31ФАС подозревает наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок
15:26В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах
15:24СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии
15:23В Испании чилийский писатель заразился коронавирусом
15:23На Филиппинах освободили всех заложников в ТЦ
15:22В Хорватии выявили восьмой случай заболевания коронавирусом
15:21В Госдуму внесли проект о предоставлении данных об умершем его близким
15:20Суд отложил рассмотрение апелляции подозреваемого по делу Шеремета
15:16На Филиппинах освободили одного из заложников в ТЦ
15:15Эксперты рассказали, как вернуть украденные с карты деньги
15:14В Архангельской области гинеколога будут судить за смерть пациентки
Лента новостейМолния