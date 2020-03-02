Клип Лободы за несколько дней набрал более пяти миллионов просмотров

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Клип украинской певицы Светланы Лободы на трек "Новый Рим" из альбома Sold out за несколько дней набрал более пяти миллионов просмотров на YouTube.
"Отличный результат. Идем дальше", — написала в инстаграме Лобода.
Ранее пользователи раскритиковали новую работу певицы и режиссера Алана Бадоева, где она изображает инопланетянку, пожирающую всех вокруг.
По мнению многих пользователей, это не лучшая работа исполнительницы хитов "Твои глаза", "Суперзвезда" и многих других.
Отрицательные отзывы продолжают писать в комментариях.
"Это не клип, это симптомы коронавируса", — считает @Alexandr S.
"Реально кошмар. Чего-чего, а такого от нее точно не ожидала", — заявила @Маргарита Фeночко.
"Верните старую Лободу! Света, тебе нельзя делать работы с Аланом. Это, конечно, интересно, но не твое совсем! Пойду посмотрю "Твои глаза", — присоединилась к обсуждению @Светлана Барских.
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