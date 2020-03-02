Клип Лободы за несколько дней набрал более пяти миллионов просмотров

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Клип украинской певицы Светланы Лободы на трек "Новый Рим" из альбома Sold out за несколько дней набрал более пяти миллионов просмотров на YouTube.

"Отличный результат. Идем дальше", — написала в инстаграме Лобода.

Ранее пользователи раскритиковали новую работу певицы и режиссера Алана Бадоева, где она изображает инопланетянку, пожирающую всех вокруг.

По мнению многих пользователей, это не лучшая работа исполнительницы хитов "Твои глаза", "Суперзвезда" и многих других.

Отрицательные отзывы продолжают писать в комментариях.

"Это не клип, это симптомы коронавируса", — считает @Alexandr S.

"Реально кошмар. Чего-чего, а такого от нее точно не ожидала", — заявила @Маргарита Фeночко.