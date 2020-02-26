В Сети раскритиковали клип Светланы Лободы на трек "Новый Рим"

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Украинская певица Светлана Лобода опубликовала на YouTube клип на трек "Новый Рим" из альбома Sold out. Первые зрители раскритиковали видео.

Певица изображает инопланетянку. Ее сценический костюм напоминает образы австралийской певицы Sia и Жанны Агузаровой. Позже странное существо, которое размахивает ногами и руками, взрывается. В следующем кадре исполнительница уже выглядит как роковой диско-леди.

Несмотря на то, что видео, которое снял режиссер Алан Бадоев, получилось красочным и динамичным, большинству пользователей в Сети не понравилось.

"Это так коронавирус попадает во все страны мира?" — поинтересовалась @Лера Череднич.

"Позовите священника, у нее "Шесть демонов Эмили Роуз" (хоррор 2005 года. — Прим.ред.)", — заметил @Богдан Алиев.

"Так ждала клип, так как песня понравилась. Полное разочарование", — прокомментировал @ASMR withLOVE.

"Самое худшее что может быть — эта песня. Вообще не хит ни разу. Зачем снимать клип?" — возмутилась @Гибридова Надя.

"Не понравился. Раньше клипы были намного лучше. Нежные романтические образы вам больше идут. Этот стиль не ваш", — считает @Вера Тарасова.