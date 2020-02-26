Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-26T17:20+0300
https://ria.ru/20200226/1565219926.html
В Сети раскритиковали клип Светланы Лободы на трек "Новый Рим"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565220090_129:0:2024:1066_1036x0_80_0_0_e670a1e22b6cde564c7c67d8d0ea244a.jpg
РИА Новости

В Сети раскритиковали клип Светланы Лободы на трек "Новый Рим"

17:20 26.02.2020
1572
© Фото : youtube-канал пользователя LOBODAКадр из клипа "Новый Рим" певицы LOBODA
Кадр из клипа Новый Рим певицы LOBODA
© Фото : youtube-канал пользователя LOBODA
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Украинская певица Светлана Лобода опубликовала на YouTube клип на трек "Новый Рим" из альбома Sold out. Первые зрители раскритиковали видео.
Певица изображает инопланетянку. Ее сценический костюм напоминает образы австралийской певицы Sia и Жанны Агузаровой. Позже странное существо, которое размахивает ногами и руками, взрывается. В следующем кадре исполнительница уже выглядит как роковой диско-леди.
Несмотря на то, что видео, которое снял режиссер Алан Бадоев, получилось красочным и динамичным, большинству пользователей в Сети не понравилось.
"Это так коронавирус попадает во все страны мира?" — поинтересовалась @Лера Череднич.
"Позовите священника, у нее "Шесть демонов Эмили Роуз" (хоррор 2005 года. — Прим.ред.)", — заметил @Богдан Алиев.
"Так ждала клип, так как песня понравилась. Полное разочарование", — прокомментировал @ASMR withLOVE.
"Самое худшее что может быть — эта песня. Вообще не хит ни разу. Зачем снимать клип?" — возмутилась @Гибридова Надя.
"Не понравился. Раньше клипы были намного лучше. Нежные романтические образы вам больше идут. Этот стиль не ваш", — считает @Вера Тарасова.
За несколько часов видео набрало почти миллион просмотров, 11 тысяч лайков и 6,7 тысяч дизлайков.
Певица Лобода выступает на юбилейном вечере Народного Артиста России — Игоря Крутого в рамках международного конкурса молодых исполнителей Новая волна - 2019 в Сочи
29 ноября 2019, 12:39Культура
Светлана Лобода представила последний трек в своем привычном стиле
71200214
КультураШоу-бизнесМузыкаНовости культурыСветлана ЛободаYouTube
Рекомендуем
Покупка машины
Эксперты назвали пять признаков "развода" в автосалоне
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Певец Тимати
Тимати закрыл свой Instagram после обвинений в нацизме
Елена Исинбаева
Исинбаева не пришла на встречу Путина с рабочей группой по Конституции
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Экс-глава Севастополя объяснил, почему Украина не воевала за Крым
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
"Крым был бы наш": на украинском ТВ поспорили из-за русского языка
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Возможность заноса коронавируса в Россию возрастает, заявила Попова
Вертолеты Bell. Рекламный ролик
В США опубликовали видео "уничтожения" танков "Армата"
Подросток играет за компьютером
Стала известна игра, виноватая в массовых убийствах
Монета номиналом один рубль с символикой Российского рубля
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль
Александр Еремеев рядом с собственным памятником
"Вот моя могила". Кто и зачем ставит себе памятники при жизни
Актер Александр Петров выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России
Режиссер "Холопа" ответил на шутку Лозы о популярности Петрова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния