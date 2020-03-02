Самолет Баку–Дубай вернулся в аэропорт вылета

БАКУ, 2 мар – РИА Новости. Самолет "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), следующий рейсом Баку-Дубай, совершил внеплановую посадку в столице Азербайджана по техническим причинам, сообщили в понедельник в пресс-службе компании.
"Капитан воздушного судна рейса J2-011 "Азербайджанских авиалиний", вылетевший из Баку в Дубай в 10.12 по местному времени (09.12 мск – ред.), принял решение развернуться и запросил посадку в международном аэропорту "Гейдар Алиев". Внеплановая посадка самолета была вызвана техническими причинами", - говорится в сообщении.
В 10.44 по бакинскому времени (09.44 мск) самолет совершил благополучную посадку в аэропорту Баку.