Самолет Баку–Дубай вернулся в аэропорт вылета

"Капитан воздушного судна рейса J2-011 "Азербайджанских авиалиний", вылетевший из Баку в Дубай в 10.12 по местному времени (09.12 мск – ред.), принял решение развернуться и запросил посадку в международном аэропорту "Гейдар Алиев". Внеплановая посадка самолета была вызвана техническими причинами", - говорится в сообщении.