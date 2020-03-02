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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-02T15:11+0300
https://ria.ru/20200302/1566659505.html
Эксперт: РФ права, отказывая в гарантиях безопасности турецкой авиации
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564406051_0:111:1280:831_1036x0_80_0_0_6eb1b77f39b3ae833b9713bccd6bcacc.jpg
РИА Новости

Эксперт: РФ права, отказывая в гарантиях безопасности турецкой авиации

10:53 02.03.2020 (обновлено: 15:11 02.03.2020)
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© Фото : SANAПодразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Заявление России о том, что она не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии, абсолютно правомерно и адекватно, учитывая агрессивные действия со стороны Анкары, это заявление должно было прозвучать еще раньше, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Борис Долгов.
Ранее руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев заявил, что Россия после закрытия сирийскими властями неба над Идлибом не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в республике. Первого марта командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб, все объекты в воздухе будут восприниматься как враждебные и сбиваться силами ПВО.
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Турция остается одной из стран — гарантов астанинских соглашений, напомнил эксперт. В соответствии с ними Россия несет некую ответственность за то, что происходит в Сирии, в том числе и с турецкими военнослужащими.
"Но после того как Турция начала фактически военные действия против сирийской правительственной армии, решение Сирии о закрытии воздушного пространства над Идлибом абсолютно правомерно. Российская сторона абсолютно правомерно объявила о том, что она не может гарантировать сохранность и беспилотных летательных аппаратов, и турецких самолетов, поскольку они совершают агрессивные действия против сирийской правительственной армии. Россия снимает с себя всякую ответственность за те возможные потери, которые будут нести турецкие ВВС, проводя военные действия против САР", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

"Если Турция будет продолжать свою линию, это уже будут агрессивные действия против российских военных, которые находятся в Сирии. Поэтому говорить о том, что Турция может якобы воспринимать заявление России как агрессивное, — это нонсенс. Это совершенное адекватное заявление, которое должно было прозвучать еще раньше", — подчеркнул он.

Если будут продолжаться боевые действия со стороны Анкары, ситуация будет развиваться, но ответственность за это несет Турция, заявил Долгов. Россия не может сдерживать в этом случае сирийскую армию, так как она защищает себя, подчеркнул он.
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Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны Росиии, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны России подчеркнули, что авиация ВКС в этом районе не применялась.
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В Госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года.

Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииБорис ДолговИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияРоссия
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