Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинцией Идлиб , заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.

Он напомнил, что власти Сирии были вынуждены принять это решение на фоне резко обострившейся обстановки в провинции.

О закрытии неба над Идлибом было объявлено в воскресенье. Дамаск заявил, что любые самолеты, нарушившие воздушное пространство, будут восприниматься как враждебные и сбиваться.

На протяжении прошедшего дня турецкие вооруженные силы продолжали атаковать сирийскую правительственную армию в Идлибе и его окрестностях. Сирия констатировала, что Турция тем самым "в прямом смысле спасает террористов от ударов сирийской армии".

"Это подтверждает несоблюдение Турцией всех договоренностей, достигнутых ранее, в том числе сочинских", — отмечено в заявлении.

В частности, стало известно, что в Идлибе турецкие военные сбили два самолета ВВС Сирии. Пилоты благополучно катапультировались.

Кроме того, по свидетельству военного корреспондента телеканала " Россия 1 " Евгения Поддубного, турецкие ударные беспилотники наносят удары даже по одиночным целям сирийских военных: автомобилям, бронетехнике и мотоциклистам.

Ситуация на севере Сирии

Протурецкие боевики неделю назад при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали оборону армии Сирии в районе Кминаса и Найраба. Российские Су-24 нанесли по ним удар, что позволило правительственным войскам успешно отбить все атаки. По данным турецкого Минобороны, в результате воздушной атаки в Идлибе погибли двое турецких военных, еще пять получили ранения. ЦПВС призвал Анкару прекратить оказывать поддержку террористам.

Ситуация обострилась 27 февраля, когда террористы из "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь, погибли 36 турецких военных, которые не должны были там находиться, еще 30 были ранены.

После этого российская сторона приняла меры для прекращения огня, чтобы обеспечить эвакуацию погибших и пострадавших турецких военных. Президент Реджеп Тайип Эрдоган созвал совещание по безопасности.

В пятницу Совет НАТО провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на запрос Анкары. В Госдепе США РИА Новости сообщили, что "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".