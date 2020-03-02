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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-02T11:04+0300
https://ria.ru/20200302/1566514955.html
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1566043846_0:286:3090:2024_1036x0_80_0_0_16c38501b9f18a511858b37a048c4430.jpg
РИА Новости

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

04:40 02.03.2020 (обновлено: 11:04 02.03.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинцией Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
Он напомнил, что власти Сирии были вынуждены принять это решение на фоне резко обострившейся обстановки в провинции.
Дым поднимается после авиаударов по городу Саракеб, в провинции Идлиб, Сирия. 27 февраля 2020
Вчера, 18:41
Появились подробности об уничтоженной в Идлибе военной технике
О закрытии неба над Идлибом было объявлено в воскресенье. Дамаск заявил, что любые самолеты, нарушившие воздушное пространство, будут восприниматься как враждебные и сбиваться.
На протяжении прошедшего дня турецкие вооруженные силы продолжали атаковать сирийскую правительственную армию в Идлибе и его окрестностях. Сирия констатировала, что Турция тем самым "в прямом смысле спасает террористов от ударов сирийской армии".
"Это подтверждает несоблюдение Турцией всех договоренностей, достигнутых ранее, в том числе сочинских", — отмечено в заявлении.
В частности, стало известно, что в Идлибе турецкие военные сбили два самолета ВВС Сирии. Пилоты благополучно катапультировались.
Кроме того, по свидетельству военного корреспондента телеканала "Россия 1" Евгения Поддубного, турецкие ударные беспилотники наносят удары даже по одиночным целям сирийских военных: автомобилям, бронетехнике и мотоциклистам.
Самолет Су-22 сирийских ВВС
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Ситуация на севере Сирии

Протурецкие боевики неделю назад при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали оборону армии Сирии в районе Кминаса и Найраба. Российские Су-24 нанесли по ним удар, что позволило правительственным войскам успешно отбить все атаки. По данным турецкого Минобороны, в результате воздушной атаки в Идлибе погибли двое турецких военных, еще пять получили ранения. ЦПВС призвал Анкару прекратить оказывать поддержку террористам.
Ситуация обострилась 27 февраля, когда террористы из "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь, погибли 36 турецких военных, которые не должны были там находиться, еще 30 были ранены.
После этого российская сторона приняла меры для прекращения огня, чтобы обеспечить эвакуацию погибших и пострадавших турецких военных. Президент Реджеп Тайип Эрдоган созвал совещание по безопасности.
В пятницу Совет НАТО провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на запрос Анкары. В Госдепе США РИА Новости сообщили, что "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
*Запрещенная в России террористическая организация.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииВВС СирииИдлиб (мухафаза)НАТОСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Вообще, всё так странно...На независимую страну напали, разграбили... уничтожают памятники, людей, города США, Турция, Израиль, НАТО. Это - ВОЙНА! Сирия - член ООН, Россия и Иран - союзники Сирии, террористы - это искусственно созданные группировки Турцией во главе с НАТО. И это всё очевидно! Почему эту наглую агрессию, этих бандитов никто не осуждает, а собираются обсуждать ситуацию в Идлибе? На целую страну напали агрессоры, а все как в лужу п... Такая же ситуация и в Украине - идёт ВОЙНА, а все пытаются ублажать и поддерживать Незалежную, когда же она, наконец, станет Залежной?!
2 марта, 06:15
ssmidem2015
251410019
Давно пора дать щелбана наглому зарвавшемуся "султану".
2 марта, 05:23
Viktor Bugarev
247230220
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