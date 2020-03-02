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На Ямале спустя 20 лет раскрыли жестокие убийства женщин и ребенка
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РИА Новости

На Ямале спустя 20 лет раскрыли жестокие убийства женщин и ребенка

10:19 02.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 мар - РИА Новости. Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе раскрыли жестокие убийства двух женщин и малолетнего ребенка, которые произошли в 2000 году, дело направлено в суд, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.
Согласно данным следствия, летом 2000 года в одной из квартир в городе Надым были обнаружены тела девушки и ее шестилетнего сына со следами насильственной смерти. Спустя несколько месяцев в другой квартире при схожих обстоятельствах правоохранители нашли тело еще одной молодой женщины. Расследование уголовных дел приостановили, так как не удалось установить личность подозреваемого. Спустя 19 лет следователи и сотрудники уголовного розыска вышли на предполагаемого убийцу, им оказался местный житель, ровесник одной из жертв.
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Правоохранительные органы выяснили, что в июле 2000 года мужчина пришел в гости к девушке. Он напал на нее, избил молотком и изнасиловал, а затем более десятка раз ударил кухонным ножом в грудь и живот.
"Завершив преступление, мужчина заметил в квартире шестилетнего сына убитой женщины. Испугавшись, что ребенок может его опознать, мужчина нанес мальчику три удара молотком в область головы и не менее 18 ударов ножом в область груди и живота. Закрыв квартиру на ключ, мужчина скрылся с места преступления", - сообщили в ведомстве.
В октябре того же года мужчина, находясь в гостях у знакомой женщины, где они распивали спиртное, поссорился с ней и убил ее, также используя молоток и кухонный нож, отмечается в сообщении.
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По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Следователи считают, что вина мужчины доказана и подтверждена, в том числе заключениями многочисленных судебно-криминалистических экспертиз.
"С учетом добытых по делу доказательств злоумышленник признал свою вину и сотрудничал со следствием. После утверждения обвинительного заключения прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа уголовное дело направлено в суд", - добавили в СУСК.
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ЯмалСледственный комитет России (СК РФ)НадымПроисшествия
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