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УФАС в Югре проверяет рекламу алкомаркета с символикой 75-летия Победы
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РИА Новости

УФАС в Югре проверяет рекламу алкомаркета с символикой 75-летия Победы

09:52 02.03.2020 (обновлено: 09:53 02.03.2020)
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© Фото : страница Вадима Шувалова во ВКонтактеНезаконная реклама алкомаркета в Сургуте с символикой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Незаконная реклама алкомаркета в Сургуте с символикой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© Фото : страница Вадима Шувалова во ВКонтакте
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 мар - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу проверяет рекламу алкомаркета в Сургуте с символикой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, предлагавшего покупателям литр спиртного за 75 рублей, сообщил РИА Новости в понедельник представитель ведомства.
"Обращений пока не было, но по данному факту направлен запрос (в Сургут) о предоставлении информации, ждем ответа. Мы проверяем, это наша инициатива", - сказал собеседник агентства.
Глава Сургута Вадим Шувалов ранее на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовал фотографию, где запечатлен процесс демонтажа рекламного баннера с надписями "75 руб литр" и "75 лет Победы", между которыми изображены люди в военной форме, поднимающие бокалы с пенным напитком. Мэр возмутился такой рекламе, а также уточнил, что магазин незаконно использовал официальный логотип 75-летия Победы.
В городском управлении МВД сообщали РИА Новости, что баннер располагался рядом с алкомаркетом на Югорской улице. На предпринимателя составили административный протокол по статье КоАП о нарушении требований к установке или эксплуатации рекламной конструкции. Кроме того, правоохранители обещали направить материалы в антимонопольную службу.
Позже в городской администрации уточнили, что предприниматель при установке баннера допустил целый ряд нарушений - не согласовал ее с департаментом архитектуры, а также использовал в рекламе спиртосодержащих напитков официальную символику 75-летия Победы. Бизнесмену придется выплатить штраф, подчеркивали в мэрии, где также высказывали намерение обратиться в УФАС.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)СургутОбщество
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