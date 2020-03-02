УФАС в Югре проверяет рекламу алкомаркета с символикой 75-летия Победы

© Фото : страница Вадима Шувалова во ВКонтакте Незаконная реклама алкомаркета в Сургуте с символикой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 мар - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу проверяет Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу проверяет рекламу алкомаркета в Сургуте с символикой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, предлагавшего покупателям литр спиртного за 75 рублей, сообщил РИА Новости в понедельник представитель ведомства.

"Обращений пока не было, но по данному факту направлен запрос (в Сургут) о предоставлении информации, ждем ответа. Мы проверяем, это наша инициатива", - сказал собеседник агентства.

Глава Сургута Вадим Шувалов ранее на своей странице в соцсети " ВКонтакте " опубликовал фотографию, где запечатлен процесс демонтажа рекламного баннера с надписями "75 руб литр" и "75 лет Победы", между которыми изображены люди в военной форме, поднимающие бокалы с пенным напитком. Мэр возмутился такой рекламе, а также уточнил, что магазин незаконно использовал официальный логотип 75-летия Победы.

В городском управлении МВД сообщали РИА Новости, что баннер располагался рядом с алкомаркетом на Югорской улице. На предпринимателя составили административный протокол по статье КоАП о нарушении требований к установке или эксплуатации рекламной конструкции. Кроме того, правоохранители обещали направить материалы в антимонопольную службу.