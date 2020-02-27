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В Югре магазин продавал спиртное за 75 рублей, используя символику ВОВ
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РИА Новости

В Югре магазин продавал спиртное за 75 рублей, используя символику ВОВ

17:24 27.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПокупатель в отделе алкогольной продукции гипермаркета "Ашан"
Покупатель в отделе алкогольной продукции гипермаркета Ашан
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 фев - РИА Новости. Алкомаркет в Сургуте (ХМАО) разместил баннер с символикой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, предлагая покупателям литр спиртного за 75 рублей, рекламу уже демонтировали, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава города Вадим Шувалов.
"Узнал сегодня о вопиющем факте: на одном из городских магазинов, торгующих алкоголем, появилась незаконная реклама. На ней автор провел "остроумную" аналогию между 75-летием Победы и стоимостью товара. Это возмутительно... Вывеску уже демонтировали", - написал Шувалов.
Он отметил, что магазин незаконно использовал официальный логотип 75-летия Победы, и оценку этому факту дадут правоохранительные органы. "Считаю, что такие вещи абсолютно недопустимы", - подчеркнул мэр.
Он также опубликовал фотографии, где запечатлен процесс демонтажа баннера с надписями "75 руб литр" и "75 лет Победы", между которыми изображены люди в военной форме, поднимающие бокалы с пенным напитком.
В городском управлении МВД уточнили РИА Новости, что баннер располагался рядом с алкомаркетом на Югорской улице. "На предпринимателя составлен административный протокол по статье КоАП 14.37 "Нарушения требований к установке или эксплуатации рекламной конструкции". Будет в суд материал направлен. Что касается самого изображения на предмет того, есть ли нарушение, то материалы собраны и будут направлены в антимонопольную службу", - сказал представитель ведомства.
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Ханты-Мансийский автономный округВеликая Отечественная война (1941-1945)СургутОбществоПроисшествия
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