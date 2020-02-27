В Югре магазин продавал спиртное за 75 рублей, используя символику ВОВ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 фев - РИА Новости. Алкомаркет в Алкомаркет в Сургуте (ХМАО) разместил баннер с символикой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне , предлагая покупателям литр спиртного за 75 рублей, рекламу уже демонтировали, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава города Вадим Шувалов.

"Узнал сегодня о вопиющем факте: на одном из городских магазинов, торгующих алкоголем, появилась незаконная реклама. На ней автор провел "остроумную" аналогию между 75-летием Победы и стоимостью товара. Это возмутительно... Вывеску уже демонтировали", - написал Шувалов.

Он отметил, что магазин незаконно использовал официальный логотип 75-летия Победы, и оценку этому факту дадут правоохранительные органы. "Считаю, что такие вещи абсолютно недопустимы", - подчеркнул мэр.

Он также опубликовал фотографии, где запечатлен процесс демонтажа баннера с надписями "75 руб литр" и "75 лет Победы", между которыми изображены люди в военной форме, поднимающие бокалы с пенным напитком.