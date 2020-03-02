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В Днепропетровской области автобус загорелся во время движения
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РИА Новости

В Днепропетровской области автобус загорелся во время движения

09:49 02.03.2020
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
КИЕВ, 2 мар – РИА Новости. Служебный автобус загорелся во время движения в Днепропетровской области, пострадали два человека, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным пресс-службы, в ночь на понедельник поступило сообщение о возгорании служебного автобуса в городе Кривой Рог. На место выехали спасатели.

"Прибыв на место, спасатели установили, что во время следования по автодороге, в салоне автобуса "ЛАЗ" возник пожар… В результате возгорания двое мужчин, а именно водитель и пассажир автобуса, получили термические ожоги верхних конечностей и лица", - говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали, всего в момент возгорания в автобусе были водитель и три пассажира.
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Государственная служба Украины по ЧСДнепропетровская областьКривой РогВ мире
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