В Днепропетровской области автобус загорелся во время движения

"Прибыв на место, спасатели установили, что во время следования по автодороге, в салоне автобуса "ЛАЗ" возник пожар… В результате возгорания двое мужчин, а именно водитель и пассажир автобуса, получили термические ожоги верхних конечностей и лица", - говорится в сообщении.