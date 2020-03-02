В Челябинске выписали четырех граждан Китая из карантинного центра

Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавируса в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 2 мар – РИА Новости. Еще четырех граждан Еще четырех граждан КНР , которые находились под медицинским наблюдением в карантинном пункте в Челябинске из-за ситуации с коронавирусом , выписали в понедельник, сообщила пресс-служба минздрава региона.

"По информации на 2 марта 11.00 (9.00 мск), из челябинского областного противотуберкулёзного диспансера выписаны ещё 4 человека. На данный момент в пункте временного размещения остаются под наблюдением врачей 17 здоровых граждан КНР", - говорится в сообщении.

Сотрудники Росгвардии обеспечивают правопорядок на территории диспансера, уточняется в сообщении. Случаев заболевания коронавирусом на территории региона не выявлено, подчеркивает минздрав.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, в области продолжаются мероприятия по медицинскому наблюдению за прибывшими. Всего взяты под наблюдение медицинскими организациями 654 человека, в том числе 269 граждан КНР. По данным на 1 марта, оставались под наблюдением 219 человек, в том числе 75 граждан КНР.