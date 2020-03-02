В Челябинске выписали четырех граждан Китая из карантинного центра

ЧЕЛЯБИНСК, 2 мар – РИА Новости. Еще четырех граждан КНР, которые находились под медицинским наблюдением в карантинном пункте в Челябинске из-за ситуации с коронавирусом, выписали в понедельник, сообщила пресс-служба минздрава региона.
"По информации на 2 марта 11.00 (9.00 мск), из челябинского областного противотуберкулёзного диспансера выписаны ещё 4 человека. На данный момент в пункте временного размещения остаются под наблюдением врачей 17 здоровых граждан КНР", - говорится в сообщении.
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Сотрудники Росгвардии обеспечивают правопорядок на территории диспансера, уточняется в сообщении. Случаев заболевания коронавирусом на территории региона не выявлено, подчеркивает минздрав.
По данным управления Роспотребнадзора по региону, в области продолжаются мероприятия по медицинскому наблюдению за прибывшими. Всего взяты под наблюдение медицинскими организациями 654 человека, в том числе 269 граждан КНР. По данным на 1 марта, оставались под наблюдением 219 человек, в том числе 75 граждан КНР.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.
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