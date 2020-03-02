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75 лет Великой Победы
2020-03-02T11:02+0300
https://ria.ru/20200302/1566636443.html
Кабриолеты Aurus примут участие в параде Победы на Красной площади
https://cdn24.img.ria.ru/images/155337/86/1553378657_0:156:3131:1917_1036x0_80_0_0_a931116e64ae5ca5181349ac30fcfa6f.jpg
РИА Новости

Кабриолеты Aurus примут участие в параде Победы на Красной площади

09:44 02.03.2020 (обновлено: 11:02 02.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на автомобиле Aurus Senat на военном параде на Красной площади
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на автомобиле Aurus Senat на военном параде на Красной площади
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на автомобиле Aurus Senat на военном параде на Красной площади. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Кабриолет семейства машин на единой модульной платформе Aurus, впервые продемонстрированный публике на параде Победы в 2019 году, должен принять участие в юбилейном параде, посвященном 75-летию Победы, в этом году, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Aurus Адиль Ширинов.
"Конечно, они должны быть на параде, тем более 75-летия Великой Победы", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос об участии кабриолета Aurus в параде в этом году.
При этом, Aurus потенциально готов и продавать такие кабриолеты, но "всему свое время, ниша эта достаточно специфичная", отметил Ширинов.
Государственные испытания парадных кабриолетов Aurus были завершены в начале февраля, все заложенные в техническом задании требования выполнены, говорил РИА Новости информированный источник.
По его словам, теперь межведомственная комиссия должна выдать рекомендацию к принятию образца на снабжение Минобороны России.
Читайте полный текст интервью Адиля Ширинова >>
Строгий, современный и торжественный: парадный кабриолет Aurus
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Кабриолет — пятая по счету модель в семействе российских автомобилей представительского класса Aurus.

Кабриолет Aurus Senat
1 из 10

Кабриолет — пятая по счету модель в семействе российских автомобилей представительского класса Aurus.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович

В семейство входят также лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

Кабриолет Aurus Senat
2 из 10

В семейство входят также лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Кабриолет разрабатывали всего около двух лет.

Интерьер автомобиля Aurus Senat кабриолет на территории Государственного научного центра РФ ФГУП НАМИ в Москве
3 из 10

Кабриолет разрабатывали всего около двух лет.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Уложиться в такой короткий срок удалось благодаря тому, что все модели построены на единой модульной платформе.

Автомобили Aurus Senat кабриолет
4 из 10

Уложиться в такой короткий срок удалось благодаря тому, что все модели построены на единой модульной платформе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Кабриолет Aurus максимально унифицирован с седаном.

Автомобиль Aurus Senat кабриолет на территории Государственного научного центра РФ ФГУП НАМИ в Москве
5 из 10

Кабриолет Aurus максимально унифицирован с седаном.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Под капотом кабриолета спрятан гибридный силовой агрегат на базе 600-сильного двигателя V8.

Автомобиль Aurus Senat кабриолет на территории Государственного научного центра РФ ФГУП НАМИ в Москве
6 из 10

Под капотом кабриолета спрятан гибридный силовой агрегат на базе 600-сильного двигателя V8.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Кабриолет Aurus оборудовали девятиступенчатой автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом.

Рулевое колесо автомобиля Aurus Senat кабриолет на территории Государственного научного центра РФ ФГУП НАМИ в Москве
7 из 10

Кабриолет Aurus оборудовали девятиступенчатой автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Мягкая складная крыша парадного кабриолета позволяет комфортно разместиться на заднем сиденье в случае непогоды.

Кабриолет Aurus Senat
8 из 10

Мягкая складная крыша парадного кабриолета позволяет комфортно разместиться на заднем сиденье в случае непогоды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Новый парадный автомобиль выглядит строго, современно и торжественно.

Автомобиль Aurus Senat кабриолет на территории Государственного научного центра РФ ФГУП НАМИ в Москве
9 из 10

Новый парадный автомобиль выглядит строго, современно и торжественно.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Кабриолет Aurus Senat в Государственном научном центре ФГУП "НАМИ" в Москве.

Автомобиль Aurus Senat кабриолет на территории Государственного научного центра РФ ФГУП НАМИ в Москве
10 из 10

Кабриолет Aurus Senat в Государственном научном центре ФГУП "НАМИ" в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 10

Кабриолет — пятая по счету модель в семействе российских автомобилей представительского класса Aurus.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 10

В семейство входят также лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
3 из 10

Кабриолет разрабатывали всего около двух лет.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 10

Уложиться в такой короткий срок удалось благодаря тому, что все модели построены на единой модульной платформе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
5 из 10

Кабриолет Aurus максимально унифицирован с седаном.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 10

Под капотом кабриолета спрятан гибридный силовой агрегат на базе 600-сильного двигателя V8.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 10

Кабриолет Aurus оборудовали девятиступенчатой автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 10

Мягкая складная крыша парадного кабриолета позволяет комфортно разместиться на заднем сиденье в случае непогоды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
9 из 10

Новый парадный автомобиль выглядит строго, современно и торжественно.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 10

Кабриолет Aurus Senat в Государственном научном центре ФГУП "НАМИ" в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
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75 лет Великой ПобедыАдиль Ширинов (гендиректор Aurus)AurusДень ПобедыМоскваРоссияОбщество
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