Федор Бондарчук стал официальным лицом бренда Газпромбанка

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Лицом новой рекламной кампании, а также амбассадором бренда Лицом новой рекламной кампании, а также амбассадором бренда Газпромбанка стал режиссер и киноактер Федор Бондарчук ; официальный посланник бренда появился у банка впервые за его тридцатилетнюю историю, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Контракт с Федором Бондарчуком подписан до конца 2020 года. В рамках договора Федор станет героем различных рекламных материалов Газпромбанка, направленных на продвижение розничных продуктов в прессе, на телевидении, в наружной рекламе и интернете. Кроме того, контрактом предусмотрен целый ряд других активностей с участием Федора Бондарчука", - отмечается в сообщении банка.

Банк указывает, что новая рекламная кампания будет проводиться по всей стране и охватит 16 каналов телевидения, наружную рекламу в 55 городах, а также предусматривает активное продвижение розничных продуктов Газпромбанка в интернете, включая наиболее популярные социальные сети.

Суммарный прогнозный охват рекламной кампании – 86% аудитории в возрасте от 18 до 55 лет. "Использование наружной рекламы на улицах российских городов и интернет-активности начались сегодня. На телевидении старт показа рекламных роликов планируется на 9 марта", - пояснили в банке.