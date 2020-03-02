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Федор Бондарчук стал официальным лицом бренда Газпромбанка
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РИА Новости

Федор Бондарчук стал официальным лицом бренда Газпромбанка

09:13 02.03.2020 (обновлено: 09:14 02.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРежиссер и продюсер Федор Бондарчук
Режиссер и продюсер Федор Бондарчук
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Режиссер и продюсер Федор Бондарчук. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Лицом новой рекламной кампании, а также амбассадором бренда Газпромбанка стал режиссер и киноактер Федор Бондарчук; официальный посланник бренда появился у банка впервые за его тридцатилетнюю историю, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Контракт с Федором Бондарчуком подписан до конца 2020 года. В рамках договора Федор станет героем различных рекламных материалов Газпромбанка, направленных на продвижение розничных продуктов в прессе, на телевидении, в наружной рекламе и интернете. Кроме того, контрактом предусмотрен целый ряд других активностей с участием Федора Бондарчука", - отмечается в сообщении банка.
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Банк указывает, что новая рекламная кампания будет проводиться по всей стране и охватит 16 каналов телевидения, наружную рекламу в 55 городах, а также предусматривает активное продвижение розничных продуктов Газпромбанка в интернете, включая наиболее популярные социальные сети.
Суммарный прогнозный охват рекламной кампании – 86% аудитории в возрасте от 18 до 55 лет. "Использование наружной рекламы на улицах российских городов и интернет-активности начались сегодня. На телевидении старт показа рекламных роликов планируется на 9 марта", - пояснили в банке.
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"Объединяя новаторство, верность традициям и способность успешно реализовывать амбициозные проекты, Федор идеально выражает ментальный и деловой код Газпромбанка. Уверены, что его участие в качестве амбассадора сделает бренд банка еще сильнее, ярче, интереснее", - приводятся в сообщении слова вице-президента, начальника департамента коммуникаций и маркетинга Газпромбанка Анастасии Смирновой.
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Шоу-бизнесГазпромбанкФедор БондарчукЭкономика
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