Сибирские ученые разработали прототип теста для выявления коронавируса

НОВОСИБИРСК, 2 мар – РИА Новости. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ СО РАН) разработали прототип портативной тест-системы для быстрого выявления коронавируса вне специальных лабораторий, сообщил РИА Новости в понедельник представитель научного института.
"В лаборатории фармакогеномики ИХБФМ СО РАН разработан прототип портативной тест-системы для оперативного выявления коронавируса SARS-CoV-2. В ходе теста выявляется наличие или отсутствие в биоматериале человека генетического материала вируса", - сообщил собеседник агентства.
В институте пояснили, что в основе работы тест-системы – метод изотермической амплификации (увеличения числа копий) ДНК, чувствительность и надежность которого выше, чем у традиционной ПЦР. Тестирование выполняется при постоянной температуре 60-65 градусов, что позволяет обходиться без дорогостоящего оборудования. Результат можно определить даже визуально - по изменению цвета раствора в пробирке.
"Для проведения анализа с помощью разработанной методики у человека берется мазок из носа или со стенки глотки, из взятого биоматериала выделяется РНК с помощью упрощенного экспресс-метода. Далее 40 минут необходимо для высокочувствительного (до пяти копий генома вируса на реакцию) выявления генетического материала вируса SARS-CoV-2. Весь процесс занимает не более 1,5 часов", - рассказали в ИХБФМ СО РАН.
Вчера, 08:00Чума XXI века: что если мы не умрем
В институте отметили, что в перспективе методика может быть использована для экспресс-диагностики вне специализированных лабораторий, например, прямо в терминале аэропорта. Сейчас коллектив разработчиков работает над автоматизацией процесса анализа, объединяя все процессы после взятия мазка слизистой носоглотки в единое одноразовое микроустройство. "Разрабатываемая технология может быть в дальнейшем адаптирована к более привычным (но не менее неприятным) для нас вирусам. Например, для диагностики вируса гриппа", - добавил собеседник агентства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 80 026 человек, из них 2912 скончались, 44 462 человека излечились и выписаны из больниц.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса