Сибирские ученые разработали прототип теста для выявления коронавируса

В институте пояснили, что в основе работы тест-системы – метод изотермической амплификации (увеличения числа копий) ДНК, чувствительность и надежность которого выше, чем у традиционной ПЦР. Тестирование выполняется при постоянной температуре 60-65 градусов, что позволяет обходиться без дорогостоящего оборудования. Результат можно определить даже визуально - по изменению цвета раствора в пробирке.

"Для проведения анализа с помощью разработанной методики у человека берется мазок из носа или со стенки глотки, из взятого биоматериала выделяется РНК с помощью упрощенного экспресс-метода. Далее 40 минут необходимо для высокочувствительного (до пяти копий генома вируса на реакцию) выявления генетического материала вируса SARS-CoV-2. Весь процесс занимает не более 1,5 часов", - рассказали в ИХБФМ СО РАН.

В институте отметили, что в перспективе методика может быть использована для экспресс-диагностики вне специализированных лабораторий, например, прямо в терминале аэропорта. Сейчас коллектив разработчиков работает над автоматизацией процесса анализа, объединяя все процессы после взятия мазка слизистой носоглотки в единое одноразовое микроустройство. "Разрабатываемая технология может быть в дальнейшем адаптирована к более привычным (но не менее неприятным) для нас вирусам. Например, для диагностики вируса гриппа", - добавил собеседник агентства.