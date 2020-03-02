Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T09:05+0300
https://ria.ru/20200302/1566622875.html
Сибирские ученые разработали прототип теста для выявления коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564282936_0:151:3032:1857_1036x0_80_0_0_f4297a550ed49ff310fd1d1ae033861e.jpg
РИА Новости

Сибирские ученые разработали прототип теста для выявления коронавируса

09:03 02.03.2020 (обновлено: 09:05 02.03.2020)
1250
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВ лаборатории
В лаборатории
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
В лаборатории. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 2 мар – РИА Новости. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ СО РАН) разработали прототип портативной тест-системы для быстрого выявления коронавируса вне специальных лабораторий, сообщил РИА Новости в понедельник представитель научного института.
"В лаборатории фармакогеномики ИХБФМ СО РАН разработан прототип портативной тест-системы для оперативного выявления коронавируса SARS-CoV-2. В ходе теста выявляется наличие или отсутствие в биоматериале человека генетического материала вируса", - сообщил собеседник агентства.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
07:42
Вирусологи из Петербурга назвали, когда появится вакцина от COVID-19
В институте пояснили, что в основе работы тест-системы – метод изотермической амплификации (увеличения числа копий) ДНК, чувствительность и надежность которого выше, чем у традиционной ПЦР. Тестирование выполняется при постоянной температуре 60-65 градусов, что позволяет обходиться без дорогостоящего оборудования. Результат можно определить даже визуально - по изменению цвета раствора в пробирке.
"Для проведения анализа с помощью разработанной методики у человека берется мазок из носа или со стенки глотки, из взятого биоматериала выделяется РНК с помощью упрощенного экспресс-метода. Далее 40 минут необходимо для высокочувствительного (до пяти копий генома вируса на реакцию) выявления генетического материала вируса SARS-CoV-2. Весь процесс занимает не более 1,5 часов", - рассказали в ИХБФМ СО РАН.
Знак коронавируса
Вчера, 08:00
Чума XXI века: что если мы не умрем
В институте отметили, что в перспективе методика может быть использована для экспресс-диагностики вне специализированных лабораторий, например, прямо в терминале аэропорта. Сейчас коллектив разработчиков работает над автоматизацией процесса анализа, объединяя все процессы после взятия мазка слизистой носоглотки в единое одноразовое микроустройство. "Разрабатываемая технология может быть в дальнейшем адаптирована к более привычным (но не менее неприятным) для нас вирусам. Например, для диагностики вируса гриппа", - добавил собеседник агентства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 80 026 человек, из них 2912 скончались, 44 462 человека излечились и выписаны из больниц.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
1100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаХубэйРоссийская академия наукВОЗКитайРоссияУханьОбщество
Рекомендуем
Блины на масленичной ярмарке
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Девушка придерживает рукой грудь
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Сирийские зенитные установки ведут огонь по турецким беспилотникам
Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама
Микробиологическая лаборатория
Врач: противовирусные препараты не помогут профилактике коронавируса
Измерение артериального давления
Врач назвал простые способы нормализовать давление
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Вирус
Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
Кадр из фильма Матрица
В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин подписал закон о выплате довольствия призывникам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:41Ученые обнаружили признаки ДНК в костях динозавров
15:38В Москве клиент изнасиловал и ограбил массажистку, сообщили СМИ
15:37В Германии прокомментировали ситуацию с беженцами на границе Греции
15:36В ЕК оценили необходимость мер поддержки экономики из-за коронавируса
15:36Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
15:34В Германии оценили слова Эрдогана о пути для беженцев в Европу
15:31Дело Константина Котова вернули в Мосгорсуд
15:31Скабеева оценила реакцию блогерши на трагедию в банном комплексе
15:31ФАС подозревает наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок
15:26В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах
15:24СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии
15:23В Испании чилийский писатель заразился коронавирусом
15:23На Филиппинах освободили всех заложников в ТЦ
15:22В Хорватии выявили восьмой случай заболевания коронавирусом
15:21В Госдуму внесли проект о предоставлении данных об умершем его близким
15:20Суд отложил рассмотрение апелляции подозреваемого по делу Шеремета
15:16На Филиппинах освободили одного из заложников в ТЦ
15:15Эксперты рассказали, как вернуть украденные с карты деньги
15:14В Архангельской области гинеколога будут судить за смерть пациентки
15:12В Латвии начали военные учения НАТО "Хрустальная стрела"
Лента новостейМолния