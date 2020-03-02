Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T08:14+0300
https://ria.ru/20200302/1566605687.html
КПРФ предложила установить оклады учителей и врачей не ниже двух МРОТ
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564516593_0:228:3072:1956_1036x0_80_0_0_ffadb5fda0d922ef76d33c108fde2498.jpg
РИА Новости

КПРФ предложила установить оклады учителей и врачей не ниже двух МРОТ

08:14 02.03.2020
1420
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ школе
В школе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В школе. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить базовые оклады учителей и медиков не ниже двукратного минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщил РИА Новости соавтор инициативы, депутат ГД Михаил Щапов.
"Проектом федерального закона предлагается ввести условие, при котором базовая ставка заработной платы педагогических и медицинских работников не может быть ниже двукратного минимального размера оплаты труда, установленного в субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены организации образования и здравоохранения", - говорится в пояснительной записке к проекту (есть в распоряжении РИА Новости).
Первоклассники на праздновании Дня знаний
28 января, 12:19Послание президента России Федеральному собранию
Минпросвещения работает над увеличением выплат классным руководителям
По словам депутата Щапова, дополнительные расходы могут быть учтены в проекте закона о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
"Специально, чтобы учесть процедурные моменты, срок вступления законопроекта в силу перенесен на 2021 год", - отметил парламентарий.
Правительство, в свою очередь, законопроект не поддержало. В частности, отмечает кабмин, проектом не предусмотрено, каким образом будет регулироваться установление базовых ставок заработной платы в субъектах РФ, где не заключены региональные соглашения о минимальной заработной плате, а также для работников организаций, финансируемых из федерального бюджета.
Здание Государственной Думы РФ
11 февраля, 14:00
В ГД внесли проект о минимальной зарплате медиков первичного звена
"Согласно части второй статьи 144 (Трудового) кодекса, право устанавливать базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам предоставлено правительству Российской Федерации. Представляется необоснованным предлагаемое законопроектом выделение только двух категории работников (педагогических и медицинских) в рамках статьи 144 Кодекса, содержащем общие положения о системах оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений", - говорится в заключении кабмина на законопроект.
2220054
Обсудить 5
Михаил ЩаповКПРФГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Блины на масленичной ярмарке
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Девушка придерживает рукой грудь
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Сирийские зенитные установки ведут огонь по турецким беспилотникам
Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама
Измерение артериального давления
Врач назвал простые способы нормализовать давление
Микробиологическая лаборатория
Врач: противовирусные препараты не помогут профилактике коронавируса
Кадр из фильма Матрица
В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин подписал закон о выплате довольствия призывникам
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
Вирус
Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38В Москве клиент изнасиловал и ограбил массажистку, сообщили СМИ
15:37В Германии прокомментировали ситуацию с беженцами на границе Греции
15:36В ЕК оценили необходимость мер поддержки экономики из-за коронавируса
15:36Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса
15:34В Германии оценили слова Эрдогана о пути для беженцев в Европу
15:31Суд отправил дело Котова на новое апелляционное рассмотрение
15:31Скабеева оценила реакцию блогерши на трагедию в банном комплексе
15:31ФАС подозревает наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок
15:26В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах
15:24СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии
15:23В Испании чилийский писатель заразился коронавирусом
15:23На Филиппинах освободили всех заложников в ТЦ
15:22В Хорватии выявили восьмой случай заболевания коронавирусом
15:21В Госдуму внесли проект о предоставлении данных об умершем его близким
15:20Суд отложил рассмотрение апелляции подозреваемого по делу Шеремета
15:16На Филиппинах освободили одного из заложников в ТЦ
15:15Эксперты рассказали, как вернуть украденные с карты деньги
15:14В Архангельской области гинеколога будут судить за смерть пациентки
15:12В Латвии начали военные учения НАТО "Хрустальная стрела"
15:11Силовики 90 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
Лента новостейМолния