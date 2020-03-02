КПРФ предложила установить оклады учителей и врачей не ниже двух МРОТ

"Проектом федерального закона предлагается ввести условие, при котором базовая ставка заработной платы педагогических и медицинских работников не может быть ниже двукратного минимального размера оплаты труда, установленного в субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены организации образования и здравоохранения", - говорится в пояснительной записке к проекту (есть в распоряжении РИА Новости).