Один из первых зарубежных заказов на Aurus Senat отправится в ОАЭ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Один из первых зарубежных заказов на Aurus Senat отправится в 2021 году в Объединенные Арабские Эмираты, квота у них достаточно серьезная, рассказал в интервью РИА Новости глава компании Адиль Ширинов.
"Пока могу отвечать лишь за Senat, точно в 2021-м году одни из первых заказов пойдут туда. Но я надеюсь, что при всех возможностях НАМИ какие-то вопросы будут решены, и в этом году тоже что-то удастся сделать. Достаточно серьезная квота. Но пока мы ограничены в возможностях поставок. Для нас крайне важно, опять-таки, качество продукта, который мы туда будем отдавать", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о том, когда возможна передача первых машин на коммерческой основе в ОАЭ и в каком количестве.
Сейчас в Эмиратах уже ездит один автомобиль Aurus Senat Limousine, который был передан Минпромторгом РФ высшему руководству страны в тестовую эксплуатацию год назад на выставке Defexpo.
По словам Ширинова, коллеги из ОАЭ дают обратную связь, которая крайне важна, поскольку это была одна из первых машин, и необходимо учитывать специфику того региона, в котором она эксплуатируется, где климатические условия совершенно другие.
"Поэтому здесь больше идет взаимодействие по обучению специалистов на местном уровне по обслуживанию данной техники. Недавно в Москве побывали наши коллеги и партнеры из фонда Tawazun с достаточно представительной делегацией. Они как раз изучали автомобиль, и специалисты НАМИ помогают им лучше понять специфику", - поясняет он.
Ширинов также отметил, что арабам понравилась мощь, стиль и дизайн российского автомобиля, но, в то же время, они просили доработать индивидуализацию салона и варианты цветовых решений машины. "Очень плотно работа идет на сегодняшний день. Наши партнеры, которые являются акционерами Aurus, представляют большой регион, более 20 стран, поэтому для нас это одна из ключевых точек взаимодействия по реализации коммерческой части проекта", - говорит топ-менеджер.