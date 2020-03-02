Один из первых зарубежных заказов на Aurus Senat отправится в ОАЭ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Один из первых зарубежных заказов на Один из первых зарубежных заказов на Aurus Senat отправится в 2021 году в Объединенные Арабские Эмираты , квота у них достаточно серьезная, рассказал в интервью РИА Новости глава компании Адиль Ширинов

"Пока могу отвечать лишь за Senat, точно в 2021-м году одни из первых заказов пойдут туда. Но я надеюсь, что при всех возможностях НАМИ какие-то вопросы будут решены, и в этом году тоже что-то удастся сделать. Достаточно серьезная квота. Но пока мы ограничены в возможностях поставок. Для нас крайне важно, опять-таки, качество продукта, который мы туда будем отдавать", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о том, когда возможна передача первых машин на коммерческой основе в ОАЭ и в каком количестве.

Сейчас в Эмиратах уже ездит один автомобиль Aurus Senat Limousine, который был передан Минпромторгом РФ высшему руководству страны в тестовую эксплуатацию год назад на выставке Defexpo.

По словам Ширинова, коллеги из ОАЭ дают обратную связь, которая крайне важна, поскольку это была одна из первых машин, и необходимо учитывать специфику того региона, в котором она эксплуатируется, где климатические условия совершенно другие.

"Поэтому здесь больше идет взаимодействие по обучению специалистов на местном уровне по обслуживанию данной техники. Недавно в Москве побывали наши коллеги и партнеры из фонда Tawazun с достаточно представительной делегацией. Они как раз изучали автомобиль, и специалисты НАМИ помогают им лучше понять специфику", - поясняет он.