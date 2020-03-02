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В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков
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РИА Новости

В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков

08:09 02.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее Народная милиция ЛНР заявила об обстреле в воскресенье со стороны ВС Украины подконтрольного республике поселка Донецкий. В результате обстрела повреждения получили жилой дом и несколько хозяйственных построек по трем адресам. Повреждена линия электропередачи, часть населенного пункта осталась без электроснабжения.
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"За 1 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров и гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам, Логвиново, Славяносербск, Донецкий. Всего по территории республики были выпущены почти 60 снарядов и мин.
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