В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее Народная милиция ЛНР заявила об обстреле в воскресенье со стороны ВС Украины подконтрольного республике поселка Донецкий. В результате обстрела повреждения получили жилой дом и несколько хозяйственных построек по трем адресам. Повреждена линия электропередачи, часть населенного пункта осталась без электроснабжения.
"За 1 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров и гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам, Логвиново, Славяносербск, Донецкий. Всего по территории республики были выпущены почти 60 снарядов и мин.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения