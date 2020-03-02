В старые кварталы Алеппо возвращается мирная жизнь

АЛЕППО (Сирия), 2 мар - РИА Новости. Мирная жизнь постепенно возвращается в старые кварталы сирийского Мирная жизнь постепенно возвращается в старые кварталы сирийского Алеппо , что особо контрастирует с находящимся неподалеку Идлибом.

Беженцы из Идлиба , осевшие в Алеппо, хотят вернуться после освобождения от боевиков в свои населенные пункты. Но пока на родине - война и разруха. А в экономической столице Сирии многие уже успели найти работу или даже открыть бизнес. Ханни Хазам приглашает нас в свой ресторан итальянской кухни, который ему теперь и заработок, и родной дом.

"Ситуация в Алеппо сейчас прекрасная, просто не сравнимо с тем, что было раньше. Мы открыли наш ресторан, и нашим гостям мы предлагаем итальянскую кухню - пицца, кордон блю, а также наши местные блюда. И мы приглашаем в наш город всех, сейчас все спокойно, и мы сможем обеспечить сервис на самом высоком уровне", - говорит Ханни Хазам.

Кордон блю – куриная котлета с подливой – это для особых ценителей местной кухни. Для посетителей попроще могут предложить бургер или кебаб. Боевики отняли у него все, но переезд позволил встряхнуться и начать совершенно иную жизнь.

Того же мнения и Халя Аян. У нее нет своего бизнеса, она работает продавщицей, но тоже довольна тем, что происходит в Алеппо, куда она бежала из Идлиба.

"Там было очень страшно. С тобой могли в любой момент сделать что угодно. У нас все отобрали. Там ты не можешь быть уверенной ни в чем, и лучше вообще ни с кем не разговаривать. Спасибо России за помощь нашей стране. За то, что здесь мы можем чувствовать себя спокойно", - рассказала журналистам Халя Аян.

Молодой человек по имени Мухаммед сразу по приезде в Алеппо устроился водителем. На своем маленьком грузовичке развозит товары по магазинам. По его словам, в Идлибе местные жители страдают от произвола боевиков. Бандиты могут отобрать любое имущество, а правды искать бесполезно.

"Мы уезжали оттуда буквально без всего - террористы запрещали брать с собой хоть какой-то скарб. Все деньги отобрали. У меня там остались родственники - мы очень волнуемся за них, потому что там ничего нельзя делать, если ты не поддерживаешь террористов. Спасибо России за то, что здесь теперь у нас есть возможность просто спокойно жить", - говорит Мухаммед Хамад.

Цитадель Алеппо - самая большая крепость Ближнего востока. В 2016 года вокруг нее грохотала артиллерия. Сегодня – тишина и гуляют дети, а сам район активно восстанавливается.

До войны население Алеппо было около 2 миллионов, но с окончанием боевых действий этот показатель может быть запросто превышен, говорят представители городских властей. Из-за того, что террористы на севере грабят экономически активное население, а здесь бизнесу дан зеленый свет, в Алеппо массово перетекают люди из идлибской зоны деэскалации. Причем у них есть деньги, которые начинают работать на экономику Сирийской Арабской Республики.

Местные рестораторы уже почувствовали на себе оживление экономики Алеппо.

"Это были очень сложные времена, мы находились в осаде, доставка всего что нужно каждый день - была очень проблематичной. Знаете, в Идлибе они верят только в одну вещь - псевдоисламские правила, и нас с нашим взглядом на жизнь там не ждут, если мягко. Мы рады любым гостям, всех вероисповеданий и национальностей – а там так нельзя", - свидетельствует владелец ресторана традиционной арабской кухни Ирак Сулахелиан.