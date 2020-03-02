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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-02T07:57+0300
https://ria.ru/20200302/1566599625.html
В старые кварталы Алеппо возвращается мирная жизнь
https://cdn21.img.ria.ru/images/154808/45/1548084555_0:61:3072:1789_1036x0_80_0_0_16788d9f0ea66dedf5d421b5e90da937.jpg
РИА Новости

В старые кварталы Алеппо возвращается мирная жизнь

07:57 02.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЦитадель Алеппо
Цитадель Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Цитадель Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 2 мар - РИА Новости. Мирная жизнь постепенно возвращается в старые кварталы сирийского Алеппо, что особо контрастирует с находящимся неподалеку Идлибом.
Беженцы из Идлиба, осевшие в Алеппо, хотят вернуться после освобождения от боевиков в свои населенные пункты. Но пока на родине - война и разруха. А в экономической столице Сирии многие уже успели найти работу или даже открыть бизнес. Ханни Хазам приглашает нас в свой ресторан итальянской кухни, который ему теперь и заработок, и родной дом.
"Ситуация в Алеппо сейчас прекрасная, просто не сравнимо с тем, что было раньше. Мы открыли наш ресторан, и нашим гостям мы предлагаем итальянскую кухню - пицца, кордон блю, а также наши местные блюда. И мы приглашаем в наш город всех, сейчас все спокойно, и мы сможем обеспечить сервис на самом высоком уровне", - говорит Ханни Хазам.
Кордон блю – куриная котлета с подливой – это для особых ценителей местной кухни. Для посетителей попроще могут предложить бургер или кебаб. Боевики отняли у него все, но переезд позволил встряхнуться и начать совершенно иную жизнь.
Вид на город Алеппо
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Того же мнения и Халя Аян. У нее нет своего бизнеса, она работает продавщицей, но тоже довольна тем, что происходит в Алеппо, куда она бежала из Идлиба.
"Там было очень страшно. С тобой могли в любой момент сделать что угодно. У нас все отобрали. Там ты не можешь быть уверенной ни в чем, и лучше вообще ни с кем не разговаривать. Спасибо России за помощь нашей стране. За то, что здесь мы можем чувствовать себя спокойно", - рассказала журналистам Халя Аян.
Молодой человек по имени Мухаммед сразу по приезде в Алеппо устроился водителем. На своем маленьком грузовичке развозит товары по магазинам. По его словам, в Идлибе местные жители страдают от произвола боевиков. Бандиты могут отобрать любое имущество, а правды искать бесполезно.
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"Мы уезжали оттуда буквально без всего - террористы запрещали брать с собой хоть какой-то скарб. Все деньги отобрали. У меня там остались родственники - мы очень волнуемся за них, потому что там ничего нельзя делать, если ты не поддерживаешь террористов. Спасибо России за то, что здесь теперь у нас есть возможность просто спокойно жить", - говорит Мухаммед Хамад.
Цитадель Алеппо - самая большая крепость Ближнего востока. В 2016 года вокруг нее грохотала артиллерия. Сегодня – тишина и гуляют дети, а сам район активно восстанавливается.
До войны население Алеппо было около 2 миллионов, но с окончанием боевых действий этот показатель может быть запросто превышен, говорят представители городских властей. Из-за того, что террористы на севере грабят экономически активное население, а здесь бизнесу дан зеленый свет, в Алеппо массово перетекают люди из идлибской зоны деэскалации. Причем у них есть деньги, которые начинают работать на экономику Сирийской Арабской Республики.
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Местные рестораторы уже почувствовали на себе оживление экономики Алеппо.
"Это были очень сложные времена, мы находились в осаде, доставка всего что нужно каждый день - была очень проблематичной. Знаете, в Идлибе они верят только в одну вещь - псевдоисламские правила, и нас с нашим взглядом на жизнь там не ждут, если мягко. Мы рады любым гостям, всех вероисповеданий и национальностей – а там так нельзя", - свидетельствует владелец ресторана традиционной арабской кухни Ирак Сулахелиан.
О предприимчивости жителей Алеппо ходят легенды. Через две недели после освобождения района Бустан Аль Каср в нем уже работали магазины, хотя верхние этажи зданий были повреждены из-за обстрелов. Теперь то же самое происходит и в западной части города. К энергии обитателей Алеппо добавилась энергия жителей Идлиба. Вместе они стараются поскорее забыть о войне.
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