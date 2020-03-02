Названы сроки выпуска первых машин Aurus Senat для частных клиентов

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первые машины Aurus Senat для частных клиентов сойдут с конвейера в Елабуге в мае 2021 года, внедорожник Komendant - через 14 месяцев после этого, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Aurus Адиль Ширинов.
"В мае 2021 года первые автомобили Aurus Senat для частных покупателей должны сойти с конвейера в Елабуге, и я думаю, что интервал будет 14 месяцев, потом пойдет Komendant", - сказал Ширинов.
Серийное производство российских автомобилей класса "люкс" на единой модульной платформе под брендом Aurus стартует на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) в первом квартале 2021 года, сообщал в декабре Минпромторг. Далее, по планам ведомства, к 2024-2025 годам производство выйдет на уровень 5 тысяч машин в год. Розничные цены на Aurus Senat будут начинаться от 18 миллионов рублей.