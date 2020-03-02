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Названы сроки выпуска первых машин Aurus Senat для частных клиентов
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РИА Новости

Названы сроки выпуска первых машин Aurus Senat для частных клиентов

07:49 02.03.2020 (обновлено: 11:02 02.03.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобиль Aurus Senat
Автомобиль Aurus Senat
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Автомобиль Aurus Senat. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первые машины Aurus Senat для частных клиентов сойдут с конвейера в Елабуге в мае 2021 года, внедорожник Komendant - через 14 месяцев после этого, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Aurus Адиль Ширинов.
"В мае 2021 года первые автомобили Aurus Senat для частных покупателей должны сойти с конвейера в Елабуге, и я думаю, что интервал будет 14 месяцев, потом пойдет Komendant", - сказал Ширинов.
Серийное производство российских автомобилей класса "люкс" на единой модульной платформе под брендом Aurus стартует на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) в первом квартале 2021 года, сообщал в декабре Минпромторг. Далее, по планам ведомства, к 2024-2025 годам производство выйдет на уровень 5 тысяч машин в год. Розничные цены на Aurus Senat будут начинаться от 18 миллионов рублей.
Читайте полный текст интервью Адиля Ширинова >>
Автомобиль Aurus Senat
07:07
Aurus собрал уже более 700 предзаказов
2004100
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Адиль Ширинов (гендиректор Aurus)AurusЕлабугаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияЭкономика
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