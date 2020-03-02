Гаранты астанинского процесса пока не сообщали дату новых переговоров

"Страны-гаранты пока еще не подтвердили конкретные даты проведения данного мероприятия. Поэтому мы будем ожидать от них конкретных предложений и после этого уже принимать соответствующее решение", - сказал он в понедельник на брифинге, отвечая на вопрос, возможен ли перенос встречи, которая предварительно намечалась на март, в связи с распространением коронавируса в мире, в том числе в Иране.