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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-02T07:41+0300
https://ria.ru/20200302/1566593687.html
Гаранты астанинского процесса пока не сообщали дату новых переговоров
https://cdn25.img.ria.ru/images/152081/88/1520818863_0:64:3094:1804_1036x0_80_0_0_05ae56b4a1e482441d76fa0877180c15.jpg
РИА Новости

Гаранты астанинского процесса пока не сообщали дату новых переговоров

07:41 02.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские военнослужащие в южном пригороде Дамаска
Сирийские военнослужащие в южном пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сирийские военнослужащие в южном пригороде Дамаска. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 2 мар – РИА Новости. Страны-гаранты астанинского процесса по Сирии пока не сообщали дату очередного раунда переговоров в Нур-Султане, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев.
"Страны-гаранты пока еще не подтвердили конкретные даты проведения данного мероприятия. Поэтому мы будем ожидать от них конкретных предложений и после этого уже принимать соответствующее решение", - сказал он в понедельник на брифинге, отвечая на вопрос, возможен ли перенос встречи, которая предварительно намечалась на март, в связи с распространением коронавируса в мире, в том числе в Иране.
При этом он напомнил, что Казахстан, вводя ограничения на въезд в страну из государств, неблагополучных по коронавирусной инфекции, делает исключение для владельцев дипломатических, служебных паспортов и членов официальных делегаций.
Казахстан с 5 марта ввел временный запрет на въезд в страну граждан Ирана в связи с ростом случаев коронавируса в этой стране.
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В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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