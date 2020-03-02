Гаранты астанинского процесса пока не сообщали дату новых переговоров

НУР-СУЛТАН, 2 мар – РИА Новости. Страны-гаранты астанинского процесса по Сирии пока не сообщали дату очередного раунда переговоров в Нур-Султане, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев.
"Страны-гаранты пока еще не подтвердили конкретные даты проведения данного мероприятия. Поэтому мы будем ожидать от них конкретных предложений и после этого уже принимать соответствующее решение", - сказал он в понедельник на брифинге, отвечая на вопрос, возможен ли перенос встречи, которая предварительно намечалась на март, в связи с распространением коронавируса в мире, в том числе в Иране.
При этом он напомнил, что Казахстан, вводя ограничения на въезд в страну из государств, неблагополучных по коронавирусной инфекции, делает исключение для владельцев дипломатических, служебных паспортов и членов официальных делегаций.
Казахстан с 5 марта ввел временный запрет на въезд в страну граждан Ирана в связи с ростом случаев коронавируса в этой стране.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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