КПРФ предлагает повысить оклады учителей и врачей

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Группа депутатов от Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить базовые оклады учителей и медиков не ниже двукратного минимального размера оплаты труда ( МРОТ ), сообщил РИА Новости соавтор инициативы, депутат ГД Михаил Щапов

"Проектом федерального закона предлагается ввести условие, при котором базовая ставка заработной платы педагогических и медицинских работников не может быть ниже двукратного минимального размера оплаты труда, установленного в субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены организации образования и здравоохранения", - говорится в пояснительной записке к проекту (есть в распоряжении РИА Новости).

По словам депутата Щапова, дополнительные расходы могут быть учтены в проекте закона о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

"Специально, чтобы учесть процедурные моменты, срок вступления законопроекта в силу перенесен на 2021 год", - отметил парламентарий.

Правительство, в свою очередь, законопроект не поддержало. В частности, отмечает кабмин, проектом не предусмотрено, каким образом будет регулироваться установление базовых ставок заработной платы в субъектах РФ, где не заключены региональные соглашения о минимальной заработной плате, а также для работников организаций, финансируемых из федерального бюджета.