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КПРФ предлагает повысить оклады учителей и врачей
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РИА Новости

КПРФ предлагает повысить оклады учителей и врачей

07:39 02.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУрок в школе
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© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить базовые оклады учителей и медиков не ниже двукратного минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщил РИА Новости соавтор инициативы, депутат ГД Михаил Щапов.
"Проектом федерального закона предлагается ввести условие, при котором базовая ставка заработной платы педагогических и медицинских работников не может быть ниже двукратного минимального размера оплаты труда, установленного в субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены организации образования и здравоохранения", - говорится в пояснительной записке к проекту (есть в распоряжении РИА Новости).
По словам депутата Щапова, дополнительные расходы могут быть учтены в проекте закона о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
"Специально, чтобы учесть процедурные моменты, срок вступления законопроекта в силу перенесен на 2021 год", - отметил парламентарий.
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Правительство, в свою очередь, законопроект не поддержало. В частности, отмечает кабмин, проектом не предусмотрено, каким образом будет регулироваться установление базовых ставок заработной платы в субъектах РФ, где не заключены региональные соглашения о минимальной заработной плате, а также для работников организаций, финансируемых из федерального бюджета.
"Согласно части второй статьи 144 (Трудового) кодекса, право устанавливать базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам предоставлено правительству Российской Федерации. Представляется необоснованным предлагаемое законопроектом выделение только двух категории работников (педагогических и медицинских) в рамках статьи 144 Кодекса, содержащем общие положения о системах оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений", - говорится в заключении кабмина на законопроект.
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