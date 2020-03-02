Ученые рассказали, кого защитит создаваемая вакцина от коронавируса

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Создаваемая Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток ФМБА России вакцина от нового коронавируса, скорее всего, будет защищать людей разного возраста, сообщил специалист института.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России работает над созданием вакцины от нового коронавируса.
"Скорее всего, вакцина будет работать у людей разного возраста", - рассказал РИА Новости представитель НИИ.
Он отметил, что сейчас дети не попадают в группу риска по заражению коронавирусом, подавляющее большинство заболевших старше 30 лет. Кроме того, по правилам регистрации вакцина сначала должна быть испытана на взрослых здоровых людях, а уже только потом на детях.