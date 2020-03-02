Ученые рассказали, кого защитит создаваемая вакцина от коронавируса

Он отметил, что сейчас дети не попадают в группу риска по заражению коронавирусом, подавляющее большинство заболевших старше 30 лет. Кроме того, по правилам регистрации вакцина сначала должна быть испытана на взрослых здоровых людях, а уже только потом на детях.