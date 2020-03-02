Казахстан запретит въезд гражданам Ирана из-за коронавируса

"С пятого марта сокращаются авиарейсы с Азербайджаном, и вводится запрет на въезд в Казахстан гражданам Ирана", - сказал Тлеуберди.

"В связи с приостановлением данных рейсов, пассажиры ... могут оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения без штрафных санкций и в полном объеме", - сказал замминистра.