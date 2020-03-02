Казахстан приостановит выдачу виз для стран со вспышкой коронавируса

НУР-СУЛТАН, 2 мар - РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил приостановить выдачу виз для стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
"Министерству иностранных дел внести предложения по переносу ранее намеченных в стране крупных международных мероприятий. Также следует приостановить выдачу транзитных электронных туристических виз для стран с неблагополучной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции", - сказал Мамин на заседании правительства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.