Казахстан приостановит выдачу виз для стран со вспышкой коронавируса

"Министерству иностранных дел внести предложения по переносу ранее намеченных в стране крупных международных мероприятий. Также следует приостановить выдачу транзитных электронных туристических виз для стран с неблагополучной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции", - сказал Мамин на заседании правительства.