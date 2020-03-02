Ученые сообщили сроки начала применения вакцины от коронавируса

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России работает над созданием вакцины от нового коронавируса, появление вакцины в качестве зарегистрированного лекарственного препарата ожидается в середине 2021 года, сообщил РИА Новости специалист института.
"По оценке Всемирной организации здравоохранения, порядка 18 месяцев уйдет на создание вакцины уже как зарегистрированного лекарственного препарата для медицинского применения… Надо понимать, что в условиях законодательства РФ вакцина – это зарегистрированный препарат, у которого есть регистрационное удостоверение, и в таком формате мы вряд ли успеем сделать что-то быстрее, чем прогноз ВОЗ, который составляет 18 месяцев, то есть это середина следующего года", - рассказал представитель НИИ.