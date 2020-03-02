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2020-03-02T11:02+0300
https://ria.ru/20200302/1566580708.html
Aurus собрал уже более 700 предзаказов
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РИА Новости

Aurus собрал уже более 700 предзаказов

07:07 02.03.2020 (обновлено: 11:02 02.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Aurus Senat
Автомобиль Aurus Senat
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Aurus Senat. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский проект автомобилей класса "люкс" на единой модульной платформе Aurus собрал более 700 предзаказов, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Адиль Ширинов.

"Сейчас есть более 700 заявок, из них 65 на преддоговорной стадии — это клиенты, которые готовы заключать контракт", — сказал собеседник агентства.

О достижении отметки в 600 заявок на автомобиль говорил в октябре прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров.
Ширинов, в частности, рассказал, что первые машины Aurus Senat для частных клиентов сойдут с конвейера в Елабуге в мае 2021 года, внедорожник Komendant — через 14 месяцев после этого.
"В мае 2021 года первые автомобили Aurus Senat для частных покупателей должны сойти с конвейера в Елабуге, и я думаю, что интервал будет 14 месяцев, потом пойдет Komendant", — отметил он.
Один из первых зарубежных заказов на Aurus Senat отправится в 2021 году в Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас там уже ездит один автомобиль Aurus Senat Limousine, который Минпромторг передал высшему руководству страны в тестовую эксплуатацию год назад на выставке Defexpo.
Ширинов отметил, что арабам понравилась мощь, стиль и дизайн российского автомобиля, но, в то же время, они просили доработать индивидуализацию салона и варианты цветовых решений машины.
По словам Ширинова, досборка в ОАЭ внедорожников Aurus Komendant, о возможности организации которой ранее велись переговоры, экономического смысла не имеет.
"Делать какие-то спецверсии и так далее, возможно, но на сегодняшний день мы вполне справимся с этим и в России, для того, чтобы поставлять клиенту автомобиль "под ключ", — сказал он.

Проект Aurus

Aurus — рыночное название семейства автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства на основе единой модульной платформы, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник, который должен быть представлен в этом году.
Проект под кодовым именем "Кортеж" реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ.
Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.
Читайте полный текст интервью Адиля Ширинова >>
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на автомобиле Aurus Senat
6 февраля, 03:32
Источник: завершены госиспытания парадных кабриолетов Aurus
10382007
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AurusАдиль Ширинов (гендиректор Aurus)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Новости компаний - ЭкономикаЭкономика
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