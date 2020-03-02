В Петербургском НИИ сообщили сроки создания вакцины от коронавируса

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует создать вакцину от новой коронавирусной инфекции в третьем квартале 2020 года, а в четвертом начать ее испытания на животных, сообщил специалист института.
Ранее сообщалось, что Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России работает над созданием вакцины от нового коронавируса.
"Прототип ожидается в третьем квартале 2020 года, в четвертом квартале планируется начать доклинические исследования на животных", - рассказал РИА Новости специалист НИИ.
Он уточнил, что испытывать вакцину планируется на мышах. Исследования на них займут несколько месяцев.