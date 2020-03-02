В Петербургском НИИ сообщили сроки создания вакцины от коронавируса

"Прототип ожидается в третьем квартале 2020 года, в четвертом квартале планируется начать доклинические исследования на животных", - рассказал РИА Новости специалист НИИ.

Он уточнил, что испытывать вакцину планируется на мышах. Исследования на них займут несколько месяцев.