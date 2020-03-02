В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 4212 человек

СЕУЛ, 2 мар - РИА Новости. Южная Корея с полуночи зарегистрировала еще 476 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 4212, погибли еще четыре человека сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Людям посоветовали в ближайшие дни не покидать свои дома.

По данным KCDC на 00.00 понедельника (18.00 мск воскресенья), из числа новых случаев 377 обнаружены в городе Тэгу, еще 68 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. Скончались всего 22 человека, выздоровел 31 человек. Анализы еще 33 799 человек в работе.

Общее число зараженных к Сеуле достигло 91, в Тэгу - 3081 человек, 624 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, 92 человека - в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 88 случаев.

Агентство Рёнхап сообщило подробности о трех из числа новых жертв, все они были в пожилом возрасте и имели серьезные сопутствующие заболевания. Одна 80-летняя женщина была найдена мертвой своим сыном в своем доме в Тэгу. Она находилась в изоляции с прошлой недели после появления симптомов COVID-19, в воскресенье у нее был подтвержден коронавирус.

Другая пациентка в возрасте 86 лет с подтвержденным диагнозом коронавируса, которая также находилась в домашнем карантине в Тэгу, ожидая госпитализации, была переведена в больницу рано утром в воскресенье, но умерла из-за одышки. Она страдала от диабета и гиперлипидемии. Еще одним скончавшимся стал 80-летний пациент в больнице в уезде Чхильгок провинции Кёнсан-Пукто, который долгое время страдал гипертонией. В пятницу у него был подтвержден коронавирус, и он был госпитализирован.

Как сообщил на брифинге замглавы KCDC Квон Чжун Ук, теперь медучреждения во всех регионах при анализах на вирус будут в первую очередь проверять людей старше 65 лет или тех, кто серьезно болен, например раком. Также, по данным министерства обороны, на местах сейчас работают 327 военных врачей и медперсонала, и еще примерно 750 специалистов будут направлены в ближайшее время.