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В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 4212 человек
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РИА Новости

В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 4212 человек

05:28 02.03.2020 (обновлено: 06:02 02.03.2020)
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© AP Photo / Ahn Young-joonМедицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
© AP Photo / Ahn Young-joon
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
СЕУЛ, 2 мар - РИА Новости. Южная Корея с полуночи зарегистрировала еще 476 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 4212, погибли еще четыре человека сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Людям посоветовали в ближайшие дни не покидать свои дома.
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По данным KCDC на 00.00 понедельника (18.00 мск воскресенья), из числа новых случаев 377 обнаружены в городе Тэгу, еще 68 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. Скончались всего 22 человека, выздоровел 31 человек. Анализы еще 33 799 человек в работе.
Общее число зараженных к Сеуле достигло 91, в Тэгу - 3081 человек, 624 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, 92 человека - в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 88 случаев.
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Агентство Рёнхап сообщило подробности о трех из числа новых жертв, все они были в пожилом возрасте и имели серьезные сопутствующие заболевания. Одна 80-летняя женщина была найдена мертвой своим сыном в своем доме в Тэгу. Она находилась в изоляции с прошлой недели после появления симптомов COVID-19, в воскресенье у нее был подтвержден коронавирус.
Другая пациентка в возрасте 86 лет с подтвержденным диагнозом коронавируса, которая также находилась в домашнем карантине в Тэгу, ожидая госпитализации, была переведена в больницу рано утром в воскресенье, но умерла из-за одышки. Она страдала от диабета и гиперлипидемии. Еще одним скончавшимся стал 80-летний пациент в больнице в уезде Чхильгок провинции Кёнсан-Пукто, который долгое время страдал гипертонией. В пятницу у него был подтвержден коронавирус, и он был госпитализирован.
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Как сообщил на брифинге замглавы KCDC Квон Чжун Ук, теперь медучреждения во всех регионах при анализах на вирус будут в первую очередь проверять людей старше 65 лет или тех, кто серьезно болен, например раком. Также, по данным министерства обороны, на местах сейчас работают 327 военных врачей и медперсонала, и еще примерно 750 специалистов будут направлены в ближайшее время.
Министерство образования объявило в воскресенье, что 5,8 миллиона из 12,7 миллионов масок, приобретенных начальными, средними и старшими школами, кроме школ в Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, будут скоро будут доступны в почтовых отделениях и магазинах Национальной сельскохозяйственной Кооперативной Федерации (Nonghyup). В правительственном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что школы получат новые маски еще до начала учебного года 9 марта.
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Распространение нового коронавирусаТэгуЮжная КореяСеулВ мире
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