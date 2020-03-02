Пит Буттиджич заявил о выходе из президентской гонки в США

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич заявил, что выходит из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источник в окружении Буттиджича сообщила о том, что он вскоре объявит о таком решении. Его причиной стало "сокрушительное поражение" на праймериз, которые проходили в Южной Каролине.
"Сегодня вечером я принимаю тяжелое решение о приостановке своей компании на пост президента. Я больше не буду пытаться стать кандидатом от демократов на президентских выборах 2020 года, но я сделаю все что в моих силах, чтобы добиться того, что в январе у нас будет новый президент-демократ", — заявил Буттиджич. Его выступление транслировал телеканал CBS News.
Президент США Дональд Трамп после появления этой информации заявил, что голоса Буттиджича во время "супервторника" уйдут его конкуренту Джо Байдену, что приведет в конечном итоге к проигрышу Берни Сандерса.
"Пит Буттиджич выбыл. Все его голоса от "супервторника" пойдут "сонному" Джо Байдену. Как раз вовремя. Вот теперь демократы по-настоящему выведут Берни (Сандерса) из игры. Никакого выдвижения, снова!" — написал Трамп в Twitter.
По итогам первых трех выборов лидировал Берни Сандерс, у которого было 45 делегатов, у Пита Буттиджича — 25, у Джо Байдена — 15, у сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен — восемь, а у сенатора от Миннесоты Эми Клобушар — семь. По данным NYT, на четвертых по счету праймериз в Южной Каролине Байден набрал 48,4%. На втором месте — Сандерс с 19,9%. В итоге в Южной Каролине Байден заручился поддержкой 36 делегатов партийного съезда, а Сандерс получает 11 голосов. Таким образом, в "общем зачете" лидирует по-прежнему Сандерс.
Праймериз в американском штате Южная Каролина стали последними перед так называемым "супервторником", когда 3 марта выборы пройдут сразу в 14 штатах, включая самые крупные Калифорнию и Техас. По их итогам будут распределены голоса 1357 делегатов, то есть одной трети от общего количества.