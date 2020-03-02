Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-02T09:18+0300
https://ria.ru/20200302/1566534394.html
Пит Буттиджич заявил о выходе из президентской гонки в США
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564280662_0:63:3116:1816_1036x0_80_0_0_102a7f8c6f6baca6ad696ae1fd2a8f98.jpg
РИА Новости

Пит Буттиджич заявил о выходе из президентской гонки в США

05:20 02.03.2020 (обновлено: 09:18 02.03.2020)
5523
© REUTERS / Eric ThayerКандидат от Демократической партии на пост Президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич
Кандидат от Демократической партии на пост Президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич
© REUTERS / Eric Thayer
Кандидат от Демократической партии на пост Президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич заявил, что выходит из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источник в окружении Буттиджича сообщила о том, что он вскоре объявит о таком решении. Его причиной стало "сокрушительное поражение" на праймериз, которые проходили в Южной Каролине.

"Сегодня вечером я принимаю тяжелое решение о приостановке своей компании на пост президента. Я больше не буду пытаться стать кандидатом от демократов на президентских выборах 2020 года, но я сделаю все что в моих силах, чтобы добиться того, что в январе у нас будет новый президент-демократ", — заявил Буттиджич. Его выступление транслировал телеканал CBS News.

Президент США Дональд Трамп после появления этой информации заявил, что голоса Буттиджича во время "супервторника" уйдут его конкуренту Джо Байдену, что приведет в конечном итоге к проигрышу Берни Сандерса.
"Пит Буттиджич выбыл. Все его голоса от "супервторника" пойдут "сонному" Джо Байдену. Как раз вовремя. Вот теперь демократы по-настоящему выведут Берни (Сандерса) из игры. Никакого выдвижения, снова!" — написал Трамп в Twitter.
По итогам первых трех выборов лидировал Берни Сандерс, у которого было 45 делегатов, у Пита Буттиджича — 25, у Джо Байдена — 15, у сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен — восемь, а у сенатора от Миннесоты Эми Клобушар — семь. По данным NYT, на четвертых по счету праймериз в Южной Каролине Байден набрал 48,4%. На втором месте — Сандерс с 19,9%. В итоге в Южной Каролине Байден заручился поддержкой 36 делегатов партийного съезда, а Сандерс получает 11 голосов. Таким образом, в "общем зачете" лидирует по-прежнему Сандерс.
Праймериз в американском штате Южная Каролина стали последними перед так называемым "супервторником", когда 3 марта выборы пройдут сразу в 14 штатах, включая самые крупные Калифорнию и Техас. По их итогам будут распределены голоса 1357 делегатов, то есть одной трети от общего количества.
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
04:26
Трамп прокомментировал выход Буттиджича из президентской гонки
6571023
Обсудить 6
Пит БуттиджичДемократическая партия СШАЮжная КаролинаСШАВ мире
Рекомендуем
Блины на масленичной ярмарке
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Девушка придерживает рукой грудь
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Сирийские зенитные установки ведут огонь по турецким беспилотникам
Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама
Измерение артериального давления
Врач назвал простые способы нормализовать давление
Микробиологическая лаборатория
Врач: противовирусные препараты не помогут профилактике коронавируса
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Кадр из фильма Матрица
В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
Истребители F-35A Lightning II
Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества и фонда История Отечества в 2020 году
Киселев прокомментировал ситуацию со Sputnik Турция
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:34В Германии оценили слова Эрдогана о пути для беженцев в Европу
15:31Суд отправил дело Котова на новое апелляционное рассмотрение
15:31Скабеева оценила реакцию блогерши на трагедию в банном комплексе
15:31ФАС подозревает наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок
15:26В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах
15:24СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии
15:23В Испании чилийский писатель заразился коронавирусом
15:23СМИ сообщили об освобождении всех заложников в ТЦ на Филиппинах
15:22В Хорватии выявили восьмой случай заболевания коронавирусом
15:21В Госдуму внесли проект о предоставлении данных об умершем его близким
15:20Суд отложил рассмотрение апелляции подозреваемого по делу Шеремета
15:16На Филиппинах освободили одного из заложников в ТЦ
15:15Эксперты рассказали, как вернуть украденные с карты деньги
15:14В Архангельской области гинеколога будут судить за смерть пациентки
15:12В Латвии начали военные учения НАТО "Хрустальная стрела"
15:11Силовики 90 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
15:07СК попросил заочно арестовать экс-депутата Рады Мосийчука
15:06В Испании число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 120
15:02Мэр Томска наградил знаком "Меценат города" свою жену
15:01На рейсе Москва—Пекин нашли еще пассажира с подозрением на коронавирус
Лента новостейМолния