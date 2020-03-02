Пит Буттиджич заявил о выходе из президентской гонки в США

"Сегодня вечером я принимаю тяжелое решение о приостановке своей компании на пост президента. Я больше не буду пытаться стать кандидатом от демократов на президентских выборах 2020 года, но я сделаю все что в моих силах, чтобы добиться того, что в январе у нас будет новый президент-демократ", — заявил Буттиджич. Его выступление транслировал телеканал CBS News.